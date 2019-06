Ford: 12 tisoč odpuščanj in trije novi modeli

Prenovljen portfolio za evropske kupce

Ford je v zadnjem letu že dodobra prenovil svojo modelno paleto. Poleg focusa in fieste bo v kratkem na ceste zapeljala nova generacija kuge, proti koncu leta bo na voljo še novi majhni križanec puma in nekoliko kasneje se jima bo pridružil pe električni križanec z mustangovimi geni.

Kot je pojasnil Stuart Rowley, vodja evropskega dela Forda bodo še naprej prilagajali svoj portfolio in ga prilagajali potrebam trga. To pomeni, da se bodo osredotočili na izdelavo družinsko uporabnih križancev vseh velikosti.

Radikalne spremembe v poslovanju

Rekonstrukcija poslovanja bo prinesla tudi odpuščanja. Ob službo ne bodo le delavci v tovarnah, ampak tudi zaposleni v pisarnah in managerski kadi. V Evropi Ford zaposljuje približno 53 tisoč ljudi, službo pa bo po koncu radikalnih sprememb izgubilo 12 tisoč ljudi. Do konca leta 2020 bodo imeli Američani na Stari celini osemnajst tovarn, kar je šest manj kot na začetku letošnjega leta.

Rowley zaradi the sprememb pričakuje, da bodo v drugi polovici letošnjega leta profitabilnost močno izboljšala. V Evropi so v lanskem letu namreč pridelali kar 350 milijonov evrov izgube. Hkrati so na dobri poti, da ujamejo obveze Evropske unije glede izpustov emisij CO2. Do konca leta želijo predstaviti šestnajst električnih ali elektrificiranih modelov.