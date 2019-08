Ferrari: vrednost delnice v treh letih zrasla za 300 odstotkov

Ferrarijeve delnice so v obdobju treh let pridobile kar 304 odstotke vrednosti

Modela portofino in 812 superfast sta zaradi naraščajočih prodajnih številk še okrepila zaslužek Ferrarija. Foto: Ferrari

Dvig prodajnih številk prinaša višje zaslužke

Italijani so sporočili, da je v drugem četrtletju njihov osnovni zaslužek zrasel za 8,7 odstotka. Za takšen dvig sta v največji meri ''kriva'' predvsem modela portofino in 812 superfast, ki sta prodajno vse bolj uspešna. Toda kljub dvigu osnovnega zaslužka so delnice znamke padle, saj za zdaj še niso ujeli prodajnih ciljev.

Pri Ferrariju sicer trdijo, da bodo ob koncu leta ujeli zastavljene cilje, po trenutnih izračunih pa se hitro približujejo optimistično zastavljenim ciljem.

Trgovanje ustavljeno zaradi hitrega padca vrednosti

Po obrestih, obračunanih davkih in amortizaciji je Ferrari med aprilom in junijem zaslužil 314 milijonov evrov. Delnice so na Milanski Ferrari je od vstopa na borzo zgodba o uspehu. Donos delničarjev je v primerjavi s preostalimi avtomobilskimi proizvajalci največji. Foto: Reuters borzi kljub vzpodbudnim rezultatom padle za 6,9 odstotka, zato so ustavili njihovo trgovanje. Zakaj so delnice kljub dvigu zaslužka padle? Analitiki so si enotni in menijo, da so delnice padle, ker Ferrari ni prilagodil svojih ciljev po zelo močni prvi polovici leta.

Kljub padcu so Ferrarijeve delnice v zadnjih letih največ pridobivale svojo vrednost. V prvem četrtletju so vlagatelji povečali vrednost svojih delnic za 34,6 odstotka in v drugem četrtletju še za 21,6 odstotka. Italijanski proizvajalec športnih avtomobilov je še naprej izredno donosen za investitorje, saj je od začetka leta delnica pridobila kar 75 odstotkov vrednosti. V zadnjih treh letih pa so delnice poskočile za neverjetnih 304,3 odstotka.

Skupni donos delničarjev za največje avtomobilske proizvajalce po obdobju