Fernando Alonso ima novega: valkyrie mu nudi skoraj izkušnjo F1 #foto

Aston Martin je z modelom valkyrie stopil med proizvajalce najzmogljivejših hiperšportnih avtomobilov. Zeleno puščico poganja 6,5-litrski motor V12 z močjo 1.155 "konjev". Celoten avtomobil je namenjen popolnemu izkoristku na dirkališčih, za katere je tak avtomobil tudi namenjen.

Alonsu so vgravirali zanj srečno štirinajstico

Vseeno pa se je z njim dovoljeno voziti tudi po cestah, kar je v Monaku že izkoristil tudi španski as formule ena Fernando Alonso. Nekdanji dvakratni svetovni prvak F1 je voznik Aston Martina v formuli ena in je tudi aktivno sodeloval pri razvoju cestnega visokotehnološkega športnika, ki tehnologijo iz F1 prenaša na cesto.

Za Alonsa so pripravili celo posebno različico, ki ima nekaj zanj ekskluzivnih podrobnosti. Ena izmed teh je v pedalko za plin vtisnjena številka 14, ki je sinonim Alonsove kariere že vse od prvega naslova svetovnega prvaka v kartingu – to se je zgodilo 14. julija leta 1996, ko je bil Fernando star 14 let in na tej dirki je že vozil s štirinajstico.

Za vsakega potrebujejo dva tisoč delovnih ur

Vseh 150 načrtovanih avtomobilov bodo izdelali v tovarni v britanskem Gaydonu. Valkyrie izdelajo ročno, za vsak avtomobil pa potrebujejo dva tisoč delovnih ur. Preden ga predajo kupcu, vsak avtomobil čaka nekaj testnih krogov po Silverstonu.

Aston Martin, ki ga od leta 2020 vodi kanadski poslovnež Lawrence Stroll, je poleg modela valkyrie pred dnevi razkril tudi novo generacijo modela vanquish.

Do vnovične slave tudi prek F1 se k Astonu Martinu seli "čarovnik" Adrian Newey?

Eden izmed odrov za pridobivanje vnovične prepoznavnosti in zagona poskuša Aston Martin doseči predvsem prek formule ena, ki trenutno uživa svojo največjo priljubljenost in globalni doseg v zgodovini. Pri Aston Martinu so pod vodstvom Strolla nedavno napovedali velika vlaganja v novo tovarno, vetrovnik in ostale nepogrešljive razvojne elemente, da iz svojega moštva pripravijo pravo izhodišče za naskok na naslov svetovnega prvaka.

Neuradno naj bi postal njihov novi konstruktor nihče drug kot Adrian Newey, ki je do zdaj že večkrat izdelal čarobne in šampionske dirkalnike. Ali bo Newey, ki je zapustil RedBull in nato zavrnil tudi ponudbo Ferrarija, res oblekel zelene barve, za zdaj še ni uradno potrjeno.

