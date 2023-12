Evropski zmagovalci leta: sam vrh narekuje tudi slovenski direktor

BMW je vodilna premijska znamka v Evropi in tretja na skupni prodajni lestvici. Zaostali so le za Volkswagnom in Toyoto.

Slovenec Tom Fux odlično vodi prodajo Toyote v Evropi. Foto: Benjamin Brolet Prodaja novih avtomobilov v Evropi raste že sedemnajst mesecev zaporedoma, kaže statistika Združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Novembra je prodaja novih avtomobilov narasla za 6,7 odstotka. V enajstih mesecih so tako evropski trgovci prodali že skoraj deset milijonov novih avtomobilov, kar je skoraj 16 odstotkov (15,7 %) več kot v enakem obdobju lani. Z izjemo Madžarske so vsi trgi v Evropski uniji letos zabeležili rast prodaje avtomobilov.

Skupno je letos sedem znamk že preseglo mejo pol milijona prodanih avtomobilov. Volkswagen je daleč spredaj kot edini z več kot milijon prodanih oziroma registriranih novih avtomobilov. Nemci so izkupiček letos povečali za 14,1 odstotka. Druga najuspešnejša je Toyota s 702 tisoč prodanimi vozili, kjer lahko zasluge za velik porast japonske znamke v zadnjih letih pripišemo tudi slovenskemu menedžerju Tomu Fuxu. Iz svoje pisarne v Bruslju, kjer je sedež Toyote v Evropi, nadzoruje prav področje prodaje avtomobilov.

Deset najbolje prodajanih znamk v Evropi:

prodaja v 2023 razlika 2023–2022 Volkswagen 1.087.439 + 14,1 % Toyota 702.382 + 7,7 % BMW 575.701 + 13,2 % Peugeot 574.256 + 4,7 % Mercedes-Benz 567.688 + 8,4 % Audi 535.720 + 22,3 % Renault 515.987 + 19,2 % Kia 509.601 + 5,6 % Škoda 491.045 + 27,4 % Hyundai 478.085 + 19,8 %

vir: ACEA

V samem vrhu tudi premijske znamke

Presenetljivo je dejstvo, da so v samem vrhu prodaje letos tri nemške premijske znamke. Te so z izjemo Volkswagna in Toyote prehitele večino velikoserijskih znamk. To kaže na kupno moč evropskih kupcev oziroma dobro ponudbo. Prodajni izkupiček med BMW, Audijem in Mercedes-Benzom je izjemno tesen. V racionalne nakupe usmerjena Dacia je prav tako zbrala zavidljivih 427 tisoč registracij.

Ker sta leto začela s precej nizkega štartnega (prodajnega) položaja, so letos največjo rast zabeležila Tesla (+ 84,2 %), Alfa Romeo (+61,3 %) in Lexus (+ 58,3 %). Skoraj vse znamke so prodajo povečale. Izjemi sta Honda (- 11,9 %) in Mitsubishi (- 22,1 %).