Enake zmogljivosti za petino cene: Britanci obračajo nov list #foto

McLaren je leta 2012 predstavil superšportni P1, ki se je med najbolj zaželjenimi avti na svetu pridružil ferrariju laferrari in porscheju 918 spyder. Takratni hibridni stroj je stal milijon evrov in je imel 31 kilometrov električnega dosega, skoraj deset let kasneje v njegove čevlje stopa hibridni model artura. Električni doseg ostaja nespremenjen, prav tako ima podobne zmogljivosti, a je njegova cena skoraj petkrat nižja kot pri P1.

Artura je prvi znamkin velikoserijski hibridni zmogljivi model. Poganja ga trilitrski šestvaljnik z 430 kilovati in 584 njutonmetri navora. Elektromotor je nameščen v zvon menjalnika in doda še 70 kilovatov in 225 njutonmetrov navora, skupna sistemska moč se tako ustavi pri 500 kilovatih in kar 804 njutonmetrih navora. To je dovolj, da se do stotice izstreli v točno treh sekundah, kar je le 0,2 sekunde počasneje kot to zmore P1. Najvišja hitrost je omejena na 330 kilometrov na uro, vstopna cena pa se prične pri 200 tisoč evrih.

Prelomni avto za Britance

Elektromotor energijo črpa iz baterijskega paketa s petimi litij-ionskimi moduli s skupno zmogljivostjo 7,4 kilovatne ure. Tako kot pri P1 je električni doseg omejen na 31 kilometrov, s pomočjo standarizirane polnilne vtičnice pa se baterija do 80 odstotkov napolni v dveh urah in pol.

A še bolj kot električni pogon je za znamko pomemben prihod nove arhitekture iz ogljikovih vlaken MCLA. Razvili so jo izključno za hibridna vozila in zaradi uporabe ogljikovih vlaken ter aluminija poskrbeli za najnižjo možno maso. Kazalec na tehtnici se pri arturi ustavi pri 1.500 kilogramih. Od tega 130 kilogramov tehta hibridni pogon, baterija doda še 88 kilogramov in bencinski motor k skupni masi doprinese še 160 kilogramov (kar je 50 kilogramov manj kot je tehtal prejšnji osemvaljnik).

Na varnost niso pozabili

Arhitektura MCLA omogoča McLarnu, da je v arturo vgradil nekaj pomembnih varnostnih sistemov. Nekateri izmed njih so prvič na voljo pri proizvajalcu, serijsko pa bo na seznamu aktivni tempomat, sistem za nenamerno zapustitev voznega pasu in sistem za prepoznavo prometnih znakov. Prvič se bo lahko avto posodabljal preko oblaka, prvič so vgradili tudi novo generacijo večopravilne enote MIS II.

Foto: Mclaren

Foto: Mclaren

Foto: Mclaren

Foto: Mclaren