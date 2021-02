Poslušajte ta zvok: Porsche je pokazal ta nor avtomobil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Porscheju izpostavljajo tudi velikost sprednjih zavornih diskov (408 mm, prej 380 mm). Foto: Porsche “Še nikoli ni bil tako blizu motoršportu kot zdaj,” pri Porscheju opisujejo novega 911 v različici GT3, ki jo poganja štirilitrski motor z močjo 375 kilovatov (510 “konjev”). Atmosferski motor se zavrti vse do 9.000 vrtljajev v minuti in ob pritisku voznika na stopalko za plin poskrbi za pravo simfonijo vrhunske tehnike. Preverite v zgornjem videu.

S časom 6:59 je porsche 911 GT3 postavil nov najboljši čas avtomobila z atmosferskim motorjem na slavni stezi Nordschleife v Nemčiji. V primerjavi s predhodnikom je pridobil 10 “konjev” in tudi 10 njutonmetrov navora (zdaj 470 Nm), predvsem pa je dobil drugačno zasnovo sprednjega podvozja in rešitve zanjo so pri Porschjeju poiskali neposredno pri dirkaških različicah svojih avtomobilov. Tudi zato je čas na Nordschleifu od predhodnika boljši kar za 17 sekund.

911 GT3 ohranja možnost ročnega šeststopenjskega menjalnika. Foto: Porsche

V skrbi za puriste je 911 GT3 obdržal možnost šeststopenjskega ročnega menjalnika, ob tem pa se lahko moč na zadnji kolesi prenaša še prek sedemstopenjskega samodejnega menjalnika PDK. Do 100 kilometrov na uro lahko avtomobil pospeši v 3,4 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v 10,8 sekunde.

Del serijske opreme 911 GT3 je tudi krmiljenje zadnjih koles, ki se lahko v eno ali drugo smer (odvisno od hitrosti vožnje) zavrtijo do dveh stopinj. Pri Porscheju izpostavljajo tudi velikost sprednjih zavornih diskov (408 mm, prej 380 mm), a kljub temu 17 odstotkov nižjo maso. Tudi sicer so uporabi lahkih materialov namenili veliko pozornosti, športnik pa se ponaša z razmerjem moči v razmerju mase 2,8 kilograma na “konjsko” moč. Aerodinamični paket bo zagotavljal tudi do 50 odstotkov več podtlaka.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche