Ena in edina: kamp prikolico naredil iz letalskega motorja #video

Britanec se je lotil norega podviga in predelal ohišje letalskega motorja upokojenega letala Vickers VC10 iz leta 1967 v kamp prikolico. Ta zapleten projekt je obsegal tisoč delovnih ur, prikolico je tako izdeloval kar šest let, a predelava ga je na koncu stala presenetljivo malo – le štiri tisoč evrov.

Letalo Vickers VC10 iz leta 1967 s serijsko številko XV104 je 45 let služilo pri kraljevih letalskih silah, vse dokler ga leta 2012 niso upokojili. Po 38.383 tisoč letalskih urah je svoje opravilo, zato so ga poslali na odpad, ki je bil v lasti Jonesovega znanca. Ta je z njim takoj stopil v stik in mu ponudil motor za predelavo v kamp prikolico.

Za izdelavo je potreboval šest let

Steve Jones, nekdanji mehanik letal, je v svojem življenju izdelal precej kamp prikolic, toda ta mu je do zdaj vzela največ časa in Foto: Steve Jones zahtevala največ znanja. Izdeloval jo je več kot šest let in v izdelavo vložil tisoč delovnih ur. Celoten proces izdelave bi lahko seveda zmanjšal, a so tiste najmanjše podrobnosti vzele največ časa. Trud je bil poplačan, saj ima edinstveno kamp prikolico na svetu, ki so jo opazili tudi v britanski televizijski oddaji George Clarke's Amazing Spaces.

''Veliko kamp prikolic in kombijev sem predelal skozi leta in pri izdelavi te uporabil vse svoje znanje in izkušnje. Celotna naloga je bila izjemno zahtevna. Osnovni del ni bil nikoli mišljen za ta namen, sama izdelava je vzela največ časa,'' je dejal Jones za spletni medij The Drive.

Foto: Steve Jones

Za prikolico mu ponujajo bajne vsote

Foto: Steve Jones ''Vedno delam čudne in nenavadne stvari in želel sem narediti nekaj takega, da bodo vsi rekli 'vav'. Mislim, da sem to dosegel,'' je razložil Jones.

Ker se je prikolica pojavila v omenjeni oddaji, je seveda takoj postala zanimiva kupcem po svetu. Gre za edino tako prikolico na svetu, zato so mu ponujali tudi 30 tisoč evrov, kljub temu, da ga je sam material stal manj kot štiri tisoč evrov. Vse ponudbe je zavrnil, družina se bo z njo odpravila na počitnice.

''To je zame in za mojo družino, da bomo v njej uživali naslednjih nekaj let.'' Jones sicer ne namerava izdelati nove prikolice, tudi če bi z njo lahko zaslužil. Razmišlja o izdelavi statične bivalne prikolice iz motorja Boeinga 747.