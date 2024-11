En mesec, pol milijona prodanih: največji med Kitajci spet preti #foto

Začelo se je zadnje četrtletje, ki je na kitajskem avtomobilskem trgu že tradicionalno zelo plodno. Geely je oktobra prvič do zdaj v enem mesecu prodal sto tisoč avtomobilov, vodilni BYD pa je prvič na mesečni ravni presegel mejo 500 tisoč osebnih avtomobilov.

Izdelali so jih 536 tisoč, kupcem pa so jih dostavili dobrih 500 tisoč (500.526). To je bilo 66 odstotkov več kot oktobra lani in 20 odstotkov več kot septembra letos. Veliko večino prodaje so ustvarili doma, saj so jih od 500 tisoč avtomobilov izvozili le 31 tisoč. V Evropi na mesečni ravni trenutno BYD proda okrog pet tisoč avtomobilov.

Dve leti in pol ne izdelujejo več avtomobilov s klasičnimi pogoni

BYD je avtomobile s klasičnimi nehibridnimi motorji na notranje zgorevanje prenehal izdelovati aprila leta 2022.

Še v začetku leta so večino njihove prodaje predstavljala električna vozila, zdaj pa glavnino prevzemajo priključni hibridi (PHEV). Oktobra so tako prodali 310 tisoč PHEV in 189 tisoč električnih avtomobilov. Na mesečni ravni se delež PHEV pri BYD rahlo povečuje, delež električnih pa je oktobra znašal slabih 38 odstotkov.

Pred enim letom je znašal njihov delež BYD mesečni ravni komaj 45 odstotkov, kar kaže na povečano zanimanje po PHEV med kitajskimi kupci. Trenutni priključni hibridi pri vodilnih kitajskih proizvajalcih omogočajo tudi več kot dva tisoč kilometrov skupnega bencinsko-električnega dosega.

Foto: BYD

Foto: BYD

Lahko letos dosežejo mejnik štiri milijone avtomobilov?

Na letni ravni je BYD v desetih mesecih prodal 3,2 milijona osebnih avtomobilov, kar je 36 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Uradni cilj BYD za letošnje leto je bila prodaja 3,6 milijona avtomobilov. Neuradne napovedi, da naj bi interno ta cilj že dvignili na štiri milijone, so pri BYD zanikali.

Do konca oktobra so prodali 1,3 milijona električnih, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. BYD bi lahko na globalnem električnem trgu letos prehitel Teslo. Američani upajo na odlično zadnje četrtletje, s katerim bi ujeli lanski prodajni izkupiček 1,7 milijona avtomobilov.

Foto: BYD

Konec septembra je ob zaključku tretjega četrtletja vodila Tesla z 1,29 milijona pred BYD z 1,16 milijona prodanimi električnimi avtomobili. Tesla na mesečni ravni prodajnih rezultatov ne objavlja, zato bo končni električni zmagovalec leta 2024 znan šele konec leta.

Pomembna razlika med Teslo in BYD je v prodajni paleti vozil. Tesla skoraj vso prodajo ustvari z modeloma 3 in Y. Namesto novega cenejšega modela so nedavno razkrili futuristični robotaksi brez volana, pomemben prodajni adut za BYD pa je na drugi strani mestni električni malček seagull. Ta zaradi cene sodi med najbolje prodajane posamične avtomobile na Kitajskem. BYD ima tudi sicer veliko širšo ponudbo električnih modelov kot Tesla.