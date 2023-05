Emil Frey zaposlenim tudi dva tisoč evrov regresa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 12 avtomobilskih in 3 znamke gospodarskih vozil ter obvladuje skoraj četrtino slovenskega avtomobilskega trga. Trenutno zaposluje več kot 500 zaposlenih.

Kakšna je povprečna plača zaposlenega v skupini sicer ni znano, so pa lani bruto plačo dvignili dvakrat - prvič za tri in drugič še za pet odstotkov. Za letošnje leto so zaposleni prejeli še po dva tisoč evrov letnega regresa ter še dodatne štiri dni dopusta.