Skupina Emil Frey napoveduje prvi dinamični avtosalon na Vranskem

Oglasno sporočilo

Od petka, 2. junija 2023, do nedelje, 4. junija 2023, se bo AMZS Center varne vožnje na Vranskem spremenil v največji slovenski dinamični avtomobilski salon. Obiskovalci dogodka bodo lahko na različnih voznih podlagah in v atraktivnih testnih vožnjah spoznavali tehnologijo in zmogljivosti vozil kar 12 avtomobilskih znamk in treh znamk gospodarskih vozil, ki jih zastopa Skupina Emil Frey.

Foto: Emil Frey Group

Skupina Emil Frey, ki je eden izmed največjih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji, bo v sodelovanju z AMZS pripravil prvi slovenski dinamični avtomobilski salon, ki bo edinstveno doživetje za vso družino in praznik tehnologije, varnosti in vozniških užitkov. Obiskovalci dogodka si skoraj sto avtomobilov in posebnih vozil ne bodo le ogledovali, ampak jih bodo lahko tudi preizkusili – na asfaltu, drsnih površinah, hidravlični plošči in na zahtevnejšem terenskem poligonu.

Vsaka avtomobilska znamka Skupine Emil Frey bo pripravila svoj razstavni oder, svojo predstavo vsebine in svoje kilometre doživetij. Obiskovalci dinamičnega avtomobilskega salona bodo imeli priložnost preizkusiti vse, kar ponuja avtomobilska industrija: od povsem racionalnih rešitev mobilnosti do najprestižnejše oblike potovanj in vrhunskih zmogljivosti. V sedmih vozniških modulih bodo lahko odkrili vse, kar ponujajo in zmorejo sodobni avtomobili. Od navdušujočih pospeškov in uglajenosti električnih avtomobilov, raznolikosti različnih pogonov na različnih površinah, vsakodnevnega cestnega udobja, varnostnih sistemov do zmogljivosti športnih terencev na zahtevnejših neutrjenih poteh. To bo avtomobilski salon doživetij: digitalnih, električnih, svetlobnih, mehanskih in vozniških.

Vstop na dogodek bo prost. Dinamični avtosalon bo odprt med 9. in 19. uro, potrebna je predhodna spletna prijava.



Več informacij in prijave na uradni strani dogodka Emil Frey Dinamični avtosalon.

O Skupini Emil Frey

Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 12 avtomobilskih znamk in tri znamke gospodarskih vozil ter obvladuje skoraj četrtino slovenskega avtomobilskega trga. Trenutno zaposluje več kot 500 zaposlenih.

Poleg prodaje novih in rabljenih vozil ter ponudbe zanesljivih poprodajnih storitev je Skupina Emil Frey tudi logistični center za nadomestne dele in shranjevanje pnevmatik z velikim skladiščem, središče bogatih zaposlitvenih možnosti za različne profile v avtomobilistični branži, center znanja za izobraževanja, servisiranje in vzdrževanje električnih vozil.

Družbena odgovornost je ena temeljnih vrednot Skupine, ki usmerja delovanje in spodbuja poslovne odločitve, ki imajo širšo družbeno korist. Pred kratkim so odprli tudi co-working prostor Generator, ki ponuja delovni prostor in hkrati spodbuja inovativnost ter razvoj poslovnih idej ambicioznih posameznikov, ki bi jih kasneje lahko vključili tudi v svoje poslovno okolje.

