Že letos poskusno v Avstriji: povsem nov tip prodaje avtomobilov

Stellantis bo že letos poskusno začel uvajati agencijski tip prodaje avtomobilov. Kupec jih bo naročil pri proizvajalcu, in ne lokalnemu trgovcu; tem bodo pripadle manjše provizije, za stroške zaloge jim ne bo več treba skrbeti. Stellantis, ki trgovcem obljublja enako dobičkonosnost in želi stroške distribucije do leta 2030 prepoloviti, bo spremembe letos poizkusno uvajal tudi v Avstriji. V Sloveniji skupina Emil Frey vsaj letos sprememb ne načrtuje.

Sprememb za uradne trgovce pod Stellantisom bo v primeru agencijske prodaje več. Proizvajalec bo nosil stroške zaloge, prav tako tudi distribucije avtomobilov od tovarn do salonov. Ti stroški danes predstavljajo okrog 30 odstotkov cene avtomobila in do leta 2030 jih želijo znižati za polovico. Ker bo stroškov in tveganj manj, se bo za trgovce zmanjšala tudi prodajna marža oziroma provizija.

Provizija bo ves čas ista, in sicer okrog pet odstotkov

Trenutno znaša provizija za prodajo avtomobila okrog devet odstotkov, prek katerega lahko trgovci nudijo kupcem tudi določene popuste. Dodatno so na voljo tudi bonusi za prodajno uspešnost.

Po novem sistemu bo provizija fiksna in bo znašala okrog pet odstotkov, dodatnih bonusov ne bodo več nudili. Trgovcu bodo ostali prihodki iz poprodajnih aktivnosti, kamor sodi tudi servis. Vsaj v Franciji bodo predvidoma zaprli petino obstoječih salonov, nekatere bodo preuredili v razstavne salone za več znamk koncerna, in ne več zgolj za posamične.

Zaloga avtomobilov bo strošek proizvajalca

Trgovcem ne bo več treba skrbeti za zalogo. Kupec bo avtomobil naročil oziroma kupil neposredno pri proizvajalcu, in ne več pri posredniškem prodajnem podjetju oziroma lokalnem avtomobilskem trgovcu. Po projekcijah Stellantisa bo lahko trgovec še naprej deležen enake dobičkonosnosti kot do zdaj, pri tem bodo brez lastne zaloge manj izpostavljeni tveganjem in izpostavljenosti na nepredvidljivosti trga.

Stellantis bo svoje velikoserijske znamke na agencijski prodajni sistem preselil okrog leta 2026 oziroma 2027, torej v od dveh do treh letih. Do leta 2030 želijo distribucijske stroške zmanjšati za polovico.

Avtomobilski terminal v Luki Koper Foto: Gregor Pavšič

Skupino Emil Frey na področju Slovenije vodi Jožko Tomšič. Foto: Emil Frey Group Pred letom 2024 sprememb v Sloveniji ne bo



V Sloveniji je večina znamk Stellantisa del švicarske trgovske družbe Emil Frey. Ta je v Slovenijo vstopil leta 2016, ko so od koncerna PSA prevzeli uvoz in distribucijo vozil za znamke Peugeot, Citroen in DS. Leta 2020 so se razširili še s podjetji Autocommerce, AC Mobil in Avto Triglav.



"Že pred časom smo bili s strani Stellantisa seznanjeni z novo strategijo glede distribucijskih modelov, ki jo pripravljajo zaradi razvoja avtomobilske industrije, prihajajočih sprememb BER regulative in novih navad ter trendov pri nakupovanju. Skupina Emil Frey glede nove vizije in strategije aktivno sodeluje s skupino Stellantis, saj morajo biti novi distribucijski modeli sprejemljivi za nas in naše poslovne partnerje. Letos ne pričakujemo sprememb obstoječega sistema, torej po letu 2024," so za Siol.net povedali v podjetju Frey Slovenija



Tesla že od začetka svoje avtomobile prodaja neposredno, torej brez vmesnih posrednikov oziroma zasebnih trgovcev. Foto: Gregor Pavšič

Letos poizkusno z novim tipom prodaje tudi v Avstriji

Stellantis bo z novim prodajnim sistemov poskusno začel že letos, in sicer v štirih manjših državah – v Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in tudi v sosednji Avstriji. Spremembe bodo doletele vse znamke Stellantisa v teh državah. Od leta 2024 bodo najprej agencijski sistem prodaje uvedli za svoje premijske znamke – Alfa Romeo, DS in Lancia, prav tako za celoten program lahkih gospodarskih vozil.

Tesla, Stellantis, sledijo tudi Mercedes, BMW, Mini …

Agencijski sistem prodaje neposredno pri proizvajalcu je kot prva uvedla Tesla. Trenutno se na primer slovenski kupci lahko po novi model Y odpeljejo v Avstrijo, kjer ta stane nekaj tisočakov manj kot v Ljubljani. To je interna prodajna politika, ki pa predstavništva Tesle v Ljubljani ne moti - vsi podobni saloni v gospodarskem smislu niso ločeni subjekti, temveč sodijo pod isto streho proizvajalca.

Agencijski sistem prodaje bo predvidoma v Evropi najprej na voljo s premijskimi znamkami. Tak sistem postopno napoveduje Mercedes-Benz, enako tudi BMW. Do konca letošnjega leta bi lahko polovico mercedesov v Evropi že prodali prek agencijskega modela, pri BMW-ju naj bi na nov sistem prešli leta 2026.