Elonu Musku se znotraj lastne hiše obeta prvi "sindikat"

Ideja o združenju zaposlenih pri Tesli ni nova, zdaj pobuda prihaja s strani dela Teslinih zaposlenih v New Yorku.

Skupina Teslinih zaposlenih v Buffalu pri New Yorku, tam delajo na področju obdelave podatkov sistema AutoPilot, je začela z aktivnostmi za zagon lastnega združenja. Doseči želijo višje plače, predvsem pa večjo zaposlitveno varnost in manjše vsakodnevne pritiske glede na njihovo storilnost.

Največja skrb je pritisk na delovno storilnost

Šest zaposlenih je Elonu Musku domnevno poslalo elektronsko pošto s svojimi predlogi, zahtevami in načrti, je poročal Autonews Europe. Pri tem poudarjajo, da so stalno pod velikim delovnim pritiskom in nadzorom ter da se na delovnem mestu počutijo kot roboti. V Buffalu za svoje delo prejmejo od 19 dolarjev na uro naprej.

Če bodo s svojimi namerami uspešni, bi se v prvo Teslino združenje lahko vključilo okrog tisoč zaposlenih iz tovarne v Buffalu. Za uspešen zagon bi se morala z njim strinjati več kot polovica zaposlenih. Že leta 2017 so imeli podobno idejo zaposleni v tovarni v Fremontu, a do uradnega glasovanja ni prišlo. Podobno je bilo leto pozneje v Buffalu, kjer se je torej zdaj ideja o sindikatu pojavila že drugič.

Musk: Sindikatu ne nasprotujem, toda …

Elon Musk je v javnosti že večkrat poudaril, da združenju ne nasprotuje - vkolikor bo to želja večine zaposlenih. Ob tem je dodal, da to morda ne bo v njihovem interesu - trenutno imajo po njegovih besedah zaposleni ugodnosti od poslovanja na borzi, kar pa bi se lahko v primeru formalnega združenja spremenilo.