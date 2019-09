Električni taycan bo lahko hrumel kot 911 #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche je dolgo časa napovedoval svoj prvi povsem električni model in ga uradno predstavil pred štirinajstimi dnevi. Obisk konfiguratorja je prava paša za oči, saj je seznam opcij tako rekoč neskončen. Med vsemi dodatki pa v oči bode 551 evrov vredno doplačilo za umetni zvok športnega avta, ki se ''predvaja'' pri vožnji taycana.

Foto: Porsche

Korak predaleč?

Pri Porscheju so ponosni na svoj skoraj neskončni seznam opcijske opreme. Tako se lahko z osnovne cene za različico taycan turbo, ki je postavljena na skoraj 160 tisoč evrov, končna cena hitro dvigne nad 200 tisoč evrov. Poleg vse športnih dodatkov, kot so keramične zavore, dodatki iz ogljikovih vlaken in dodatni zasloni, lahko najdemo v konfiguratorju pod razdelkom ''motor/menjalnik/podvozje'' tudi ''porschejev električni športni zvok''.

Za doplačilo 551 evrov vam namreč pri porscheju v avto vgradijo poseben zvočni posnetek, ki se ob vožnji ''predvaja'' ter posnema športni zvok. Druge udeležence v prometu lahko voznik prelisiči s športnim zvokom in zakrije električni pedigre svojega porscheja, hkrati pa voznik ob pritisku na stopalko za plin uživa v umetno ustvarjenem športnem zvoku.

Še več, ob pritisku na ikono zvočnika lahko pred nakupom vsak tudi posluša umetno ustvarjen zvok motorja.

Foto: Porsche

Električni avto mora oddajati zvok

Vse več je bilo zahtev, da so električna vozila pri nizkih hitrostih nevarna za pešce in kolesarje, ker jih zaradi neslišnega delovanja enostavno ne slišijo. Pri Evropski uniji so zato sprejeli novo regulativo, ki proizvajalcem nalaga, da v električna vozila vgradijo napravo za oddajanje zvoka. Umetno ustvarjen zvok se mora vedno začeti sproščati pri hitrostih pod 20 kilometrov na uro.

Pri Porscheju so to regulativo izkoristili in namesto neobičajnih zvokov odločili, da se bo taycan lahko oglašal s skoraj pravim zvokom motorja na notranje zgorevanje.