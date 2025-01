Zvočniki, ki se za to količino denarja ne bi smeli slišati tako dobro

Ko razmišljamo o vrhunskih zvočnikih, pogosto najprej pomislimo na velika imena, kot so JBL, Bose ali Beats by Dr. Dre. Njihovi izdelki slovijo po vrhunski kakovosti zvoka, inovativnih funkcijah in prefinjeni obliki. Toda kaj če bi lahko pri zvočnikih dosegli enako, primerljivo raven zmogljivosti za bistveno nižjo ceno? Tribit, mlada in ambiciozna znamka, dokazuje, da je to mogoče. Njihovi zvočniki združujejo tehnologijo, uporabnost in estetsko obliko, ki jih postavljajo na raven velikih konkurentov – vendar za tretjino ali celo polovico nižjo ceno. Zakaj so tako posebni in kateri so nekateri izmed njihovih najbolj prodajanih modelov ?

Gre za zvočnike, ki se slišijo veliko bolje, kot boste za njih plačali. Temu pritrjujejo tudi številne recenzije nekaterih izmed najuglednejših medijev, portalov v tej stroki. Zvočniki Tribit se lahko brez težav postavijo ob bok znamkam, kot so JBL, Beats by Dr. Dre in Bose, ki so sinonim za vrhunsko kakovost zvoka. Toda prav v tem segmentu Tribit izstopa. V nakupnem razredu podobnega modela Tribit ne le doseže, ampak v nekaterih segmentih pogosto celo preseže njihove zmogljivosti, še posebej pri kakovosti zvoka, kjer se bogati basi in čista jasnost zvoka preprosto ne bi smeli slišati tako dobro za to ceno.

Zvočniki Tribit se redno pojavljajo v promocijah pri vseh večjih fizičnih in spletnih trgovcih v Sloveniji.

Foto: Tribit

Inovacije in tehnologija, ki presegajo pričakovanja v svojem cenovnem razredu

Tribit je blagovna znamka, ki gradi na inovacijah ter si prizadeva omogočiti vrhunsko zvočno izkušnjo za dostopno ceno. Vsi zvočniki Tribit so proizvedeni v priznanem podjetju Foxconn Electronics, ki med drugim izdeluje tudi naprave za blagovne znamke, kot so JBL in Bose, kar že samo po sebi zagotavlja vrhunsko kakovost izdelave. Kaj to pomeni za uporabnike? Izjemno kakovost izdelave in napredno tehnologijo, ki zagotavlja vrhunsko zvočno izkušnjo. Vsak model je opremljen s patentirano baterijsko tehnologijo Runstretch, ki omogoča dolgotrajno predvajanje, ter naprednim algoritmom Xbass, ki izboljša nizke tone in zagotavlja globok ter bogat zvok.

Zvočniki Tribit se ponašajo tudi z izjemno povezljivostjo: omogočajo povezovanje dveh raznolikih modelov v party mode ali stereo načinu, kar omogoča prilagodljivo uporabo glede na vaše potrebe. Poleg tega vsi zvočniki omogočajo prilagoditev zvoka z nastavitvami EQ, pri čemer izstopata načina Xbass za globoke tone in Audiobook, ki je posebej optimiziran za poslušanje zvočnih knjig. Mnogo modelov ima še dodatno praktično funkcijo powerbanka, kar jih naredi popolne spremljevalce za vsakodnevno uporabo in potovanja. Tribit tako ponuja inovacije in tehnologijo, ki presegata pričakovanja v svojem cenovnem razredu.

Zvočniki, ki ponujajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno Blagovna znamka Tribit, ustanovljena leta 2017, združuje ekipo vrhunskih avdio strokovnjakov, izkušenih akustikov ter elektronskih in mehanskih inženirjev, ki prihajajo iz ozadij največjih svetovnih avdio znamk. Svojo večdesetletno strokovnost so usmerili v razvoj naprednih tehnologij, ki izboljšujejo kakovost zvoka in uporabnost zvočnikov na prostem. Tribitova misija je jasna: omogočiti dostop do vrhunskega zvoka po dostopnih cenah. S pomočjo lastnega razvoja so ustvarili (deloma že omenjene) edinstvene tehnologije, kot je Xbass®, ki izboljša obdelavo nizkih tonov, ter tehnologijo Runstretch, ki prilagaja napetost glede na glasnost in s tem zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo baterije. Poleg tega Tribit sodeluje s podjetjem Audiodo, kar omogoča integracijo napredne tehnologije zaznavanja sluha in izboljšanje zvočnih lastnosti. Zvočniki Tribit so pogosto prepoznani kot izdelki, ki ponujajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, kar dokazujejo številne nagrade in priznanja. Njihova kombinacija inovativne tehnologije, vrhunske izdelave in dostopnih cen jih postavlja med najbolj priljubljene izbire tako za domače kot za zunanje zvočne rešitve.

To so najbolj priljubljeni modeli Tribit zvočnikov

Foto: Tribit

Gre za drugi najvenejši zvočnik v liniji blagovne znamke, ki presega svoj razred, saj ponuja poln zvok v majhnem paketu. Tribit XSound Go je popolna izbira za tiste, ki iščejo zvočnik z dolgo življenjsko dobo baterije, kakovostjo zvoka in prenosljivost – vse to za dostopno ceno.

24 ur neprekinjenega predvajanja

Tribit XSound Go je zvočnik, ki vas ne bo pustil na cedilu. S svojo zmogljivo litijevo baterijo omogoča kar 24 ur neprekinjene glasbe, kar pomeni, da lahko uživate v glasbi ves dan in vso noč brez skrbi glede polnjenja. Idealen je za potovanja, zabave ali preprosto za sprostitev doma.

16 W glasnega in kristalno čistega zvoka

XSound Go kljub svoji kompaktni velikosti ustvari osupljivo bogat zvok. Zahvaljujoč najsodobnejši pasivni membrani in dvema visokokakovostnima 8 W zvočnikoma ponuja čist zvok brez popačenj, tudi pri največji glasnosti. Globok bas in jasni visoki toni skupaj ustvarjajo poglobljeno zvočno izkušnjo, ki presega pričakovanja za to velikost in cenovni razred.

Vodoodporen in prenosljiv

Zaradi svoje ultra prenosljive oblike in vodoodpornosti (IPX7) je XSound Go odličen za uporabo na prostem. Naj bo to piknik, izlet na plažo ali deževen dan – ta zvočnik je pripravljen na vse.

Redna cena: 54,9 evra

Foto: Tribit

Zvok, ki presega svojo velikost

Tribit StormBox Micro 2 preseneča z močnimi in dinamičnimi nizkimi toni, ki presegajo pričakovanja za tako majhen zvočnik ter katerikoli drug zvočnik v tem razredu. Tehnologija XBASS poskrbi za globoke base, ki ustvarijo bogato in uravnoteženo zvočno izkušnjo, ne glede na to, ali poslušate glasbo doma ali na poti.

Popoln sopotnik za na pot

Zvočnik je zasnovan z mislijo na aktivne uporabnike. Dovolj je majhen, da ga lahko spravite v žep, a dovolj vsestranski, da ga lahko pokažete svetu. Z vgrajenim inovativnim trakom ga enostavno pritrdite na nahrbtnik, krmilo kolesa, drevesno vejo ali pas. Njegova prenosljivost in robustnost ga naredita popolnega spremljevalca za vse vaše dogodivščine na prostem.

Funkcija powerbanka za večjo praktičnost

StormBox Micro 2 pa ni le zvočnik, lahko je tudi powerbank, ki vam omogoča polnjenje telefona ali drugih naprav, ko ste na poti. Ta dodatna funkcionalnost vam zagotavlja brezskrbno uživanje v glasbi, ne da bi vas skrbelo za baterijo vaših naprav.

Redna cena: 79,9 evra

Foto: Tribit

30 W kristalno čistega zvoka

Tribit XSound Plus 2 je opremljen z naprednimi neodimijevimi gonilniki, ki zagotavljajo poln in čist zvok. Zahvaljujoč patentiranemu algoritmu XBass in naprednemu DSP-ojačevalniku zvočnik ustvari mogočne nizke tone in bogat zvok, ki bo zadovoljil tudi najzahtevnejše poslušalce. Vsak ton je izjemno natančen in dobro uravnotežen, kar ponuja vrhunsko zvočno izkušnjo.

24 ur neprekinjenega predvajanja

Zvočnik XSound Plus 2 poganja tehnologija RunStretch®, ki poskrbi za dolgotrajno delovanje baterije. Ena polna baterija omogoča kar 24 ur neprekinjenega poslušanja, kar pomeni, da bo vaša glasba z vami od jutra do večera, ne glede na to, kje ste.

Funkcija EQ za popolno prilagoditev zvoka

XSound Plus 2 je opremljen z EQ-tipko, ki omogoča prilagoditev zvoka glede na vaš okus in potrebe.

Redna cena: 79,9 evra

Foto: Tribit

30-urno glasbeno popotovanje

StormBox Flow vas lahko z izjemno baterijo spremlja ves dan in vso noč zahvaljujoč revolucionarni tehnologiji RunStretch, ki omogoča do 30 ur predvajanja z izklopljeno funkcijo XBass in do 24 ur z vklopljenim globokim basom. Ta zvočnik je popoln za dolga potovanja, poslovne dogodke ali sproščene večere, kjer glasba igra pomembno vlogo.

Izjemna zmogljivost za poslovno in vsakodnevno uporabo

StormBox Flow združuje funkcionalnosti, ki so posebej zasnovane za profesionalno uporabo. Njegova EQ-tipka omogoča prilagajanje zvoka glede na vaše potrebe, medtem ko funkcija prostoročnega telefoniranja ali konferenčnih klicev zagotavlja jasen in čist zvok za poslovna srečanja. Poleg tega deluje tudi kot powerbank, ki omogoča polnjenje vaših naprav, ko ste na poti.

Stereo zabava za nepozabne trenutke

Opcijsko lahko združite dva StormBox Flow zvočnika za izjemno stereo izkušnjo, ki preprosto navduši. Bogat, dinamičen zvok vas popelje v novo dimenzijo poslušanja. Z vklopom načina party mode pa svoje zabave povzdignete na novo raven, saj dvojna glasnost ustvari pravo koncertno vzdušje.

Redna cena: 89,9 evra

Foto: Tribit

Tribit StormBox 2 vas popelje v središče glasbe s svojim izjemnim 360-stopinjskim zvokom in 34 W moči. Zvočnik je opremljen z dvema vrhunskima 48-milimetrskima gonilnikoma in dvema pasivnima membranama, ki ustvarjajo uravnotežen zvok z globokimi basi in jasnimi visokimi toni. Rezultat je mogočna zvočna izkušnja, ki napolni vsak prostor.

Glasba, ki traja ves dan in vso noč

Zahvaljujoč tehnologiji RunStretch® zvočnik omogoča do 24 ur neprekinjenega predvajanja, kar pomeni, da bo vaša glasba z vami od jutra do večera.

Najmodernejša tehnologija povezljivosti

Z najnovejšo Bluetooth 5.3 tehnologijo StormBox 2 zagotavlja izjemno stabilno povezavo z vašimi napravami na razdalji do 40 metrov. Enostavna prilagoditev zvoka z EQ-tipko omogoča, da zvočnik hitro prilagodite svojim željam, pa naj gre za globoke base ali jasne vokale.

Redna cena: 99,9 evra

Foto: Tribit

Gre za drugi najdražji model v liniji zvočnikov Tribit, temu primerne so tudi napredne funkcije. Tribit StormBox Pro združuje zmogljivost, tehnologijo in vrhunski zvok, kar ga naredi popolnega za zabave, druženja ali preprosto uživanje v glasbi na vrhunskem nivoju.

Dva zvočnika, dvojna zabava

Z enim StormBox Pro zvočnikom se zabava že lahko začne, toda z dvema zvočnikoma se spremeni v pravo glasbeno ekstazo! Ko združite dva zvočnika, dobite poglobljen stereo zvok, ki ustvari občutek, kot da ste na koncertu. Glasba bo napolnila vsak kotiček prostora in navdušila vse prisotne.

Bas, ki ga občutite

Odličen zvočni sistem ni popoln brez nizkih tonov, ki jih v primeru omenjenega zvočnika ne samo slišite, ampak tudi občutite. Tribitova napredna tehnologija XBass® poskrbi za globoke in bogate base, ki poženejo energijo v zabavo in razgibajo vse prisotne. To je zvok, ki premika meje običajnega poslušanja in dviguje vašo zabavo na povsem novo raven.

Redna cena: 159,9 evra

Foto: Tribit

Tribit StormBox Blast je v številnih recenzijah označen za "kralja" prenosnih zvočnikov ter t. i. ljubljeca v audiu svetu. Tribit StormBoxBlast je več kot le zvočnik – je pravi zmagovalec med prenosnimi Bluetooth zvočniki. S svojo zmogljivostjo, dolgotrajnim predvajanjem, napredno XBass tehnologijo in atraktivno LED osvetlitvijo predstavlja popolno izbiro za vse, ki želijo na zabavi pustiti nepozaben vtis.

Neverjetna XBass tehnologija

Tribit StormBox Blast je prava zvočna zver z zmogljivostjo 90 W, ki vašo glasbo dvigne na povsem novo raven. S svojo napredno XBass tehnologijo prinaša globoke in polne nizke tone, ki jih ne samo slišite, ampak tudi občutite. En sam pritisk na gumb XBass je dovolj, da se zabava prelevi v nepozabno doživetje, kjer bo ritem glasbe resnično prevzel vsakogar.

30 ur neprekinjenega predvajanja

Z uporabo Tribitove revolucionarne tehnologije RunStretch StormBox Blast zagotavlja do 30 ur dinamičnega zvoka na eno polnjenje. Ne glede na to, ali gre za vašo zabavo, družinski žar ali kampiranje – dan ali noč za zabavo poskrbi Tribit StormBox Blast.

LED osvetlitev za popolno vzdušje

StormBox Blast ni le zvočni užitek, ampak tudi vizualna atrakcija. Njegova LED osvetlitev, ki se sinhronizira z ritmom glasbe, ustvari edinstveno vzdušje in še dodatno popestri vsako zabavo.

Redna cena: 249,9 evra

Foto: Tribit

Najboljše ocene različnih strokovnih recenzij Večina modelov Tribit uživa odličen ugled med različnimi strokovnimi recenzijami, kar potrjujejo visoke, najboljše ocene na medijih, kot so TechRadar, WhatHiFi, CNET, Forbes, Android Police in Unboxing Therapy … Preverite nekaj citatov iz recenzij omenjenih medijev, večini je skupno naslednje: zvočniki predstavljajo izjemno uporabno vrednost za odštet denar. TechRadar:"Tribit XSound Go presega pričakovanja svojega razreda, saj ponuja prostorski zvok v majhnem paketu. Zvočnik doseže visoko glasnost, ima solidne nizke tone in deluje cel dan. Za svoj denar je XSound Go izjemna vrednost za tiste, ki iščejo dostopen zvočnik." WHAT HI-FI "Majhna velikost, nizka cena in odličen zvok – Tribit nas je ponovno osvojil s tem skrbno zasnovanim Bluetooth zvočnikom." CNET "Najboljša vrednost med mini Bluetooth zvočniki do zdaj! Originalni StormBox Micro je bil odličen mali zvočnik, njegova nova različica pa zveni še bolje in ima izboljšano življenjsko dobo baterije." "StormBox Micro 2 ima izjemen zvok za svojo ultra kompaktno velikost in ponuja najboljšo vrednost med mini Bluetooth zvočniki." Android Police "Tribit XSound Plus 2 s številnimi funkionalnostmi zadane v polno. Je kompakten, a ima močne, dobro uravnotežene zvočnike, ki ustrezajo različnim vrstam avdio vsebin. Dolga življenjska doba baterije in dostopna cena ga uvrščata med najboljše bluetooth zvočnike na trgu." WIRED "Za svojo ceno StormBox Flow ponuja veliko, od 30 ur trajajoče baterije do praktičnih dodatkov, kot je zvočnik za prostoročno telefoniranje, zaradi česar je vredna alternativa nekaterim dražjim izvedenkam konkurentov." How-to-Geek "Tribit StormBox 2 je fantastičen mali zvočnik, ki ga toplo priporočamo." Forbes "Tribit StormBox Pro ponuja energičen zvok in močne nizke tone, ki jih ne bi pričakovali od tako kompaktnega zvočnika. Opremljen je z najnovejšo tehnologijo, vključno z USB-C, Bluetooth 5.0 in možnostjo povezav več naprav. Ponuja podaljšano življenjsko dobo baterije, možnost polnjenja pametnega telefona in je odporen na vodo." TechRadar "Tribit StormBox Blast je impozanten zvočnik, ki s številnimi zvočnimi funkcionalnostmi presega modele, ki stanejo trikrat več." "Tribit XSound Go ne bi smel zveneti tako dobro za svojo ceno. Navdušil je z uravnoteženim zvokom, skoraj brez popačenja pri visokih glasnostih, in neverjetnimi več kot 20 urami predvajanja pri srednji glasnosti." Android Police "Zvok je osupljivo čist in lahko doseže precej visoke glasnosti. Že osnovni zvok je odličen, a stvari postanejo še bolj impresivne, ko pritisnete gumb XBASS."

