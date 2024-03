Četrt milijona evrov: tako zmogljivega porscheja še ni bilo #foto

Porsche je z različico turbo GT nadgradil taycana, postavil nov rekord na nemški stezi Nordschleife in izdelal svoj najzmogljivejši avtomobil do zdaj. Konična moč dosega skoraj 1.100 “konjev”.

Za prenovljeni taycan so pri Porscheju izdelali novo različico taycana turbo GT, ki je odgovor predvsem na Teslino tisoč “konjsko” različico plaid za model S. S tem avtomobilom je Porsche postavil rekord na Nordschleifu. Krog so odpeljali v sedmih minutah in sedmih sekundah - to je bilo 25 sekund hitreje kot s taycanom turbo S in 18 sekund hitreje kot Tesla z modelom plaid in dodatnim paketom “track pack”.

Osnovna moč pogona znaša 580 kilovatov. Pri pospeševanju z mesta ta moč naraste na 780 kilovatov, za dve sekundi pa je med tem na voljo moč vse do 815 kilovatov - slabih 1.100 (“konjev”). To je 93 “konjev” več kot tesla model S plaid s tremi elektromotorji.

Foto: Porsche

Prvič za električnega taycana tudi paket Weissach

V primerjavi s taycanom turbo S je različica GT lažja za 75 kilogramov. Še bolj skrajen je tak taycan ob izbiri paketa Weissach, ki iz avtomobila odstrani zadnje sedeže in takega taycana nameni predvsem uporabi na dirkaških stezah. Taycan GT weissach ima končno hitrost prek 300 kilometrov na uro, do sto kilometrov pa uro pa pospeši desetinko hitreje. “Stotico” tak taycan doseže v 2,2 sekunde. Masa taycana GT weissach znaša 2.290 kilogramov.

Uradni doseg po WLTP za taycana turbo GT znaša do 555 kilometrov, ni pa znana poraba z dinamične vožnje po Norschleifu oziroma koliko krogov je mogoče tam s takim taycanom prevoziti.

Kdo potrebuje avtomobil s 1.100 “konji”?

Visokozmogljive električne različice sicer povsem spodobno in vsakodnevno uporabnih avtomobilov so namenjene dokaj majhnemu krogu kupcev in postavljanju rekordov. V praksi je težko izkoriščati tisoč “konjev”, niti to ni prijetno za potnike v avtomobilu. Že osnovna različica taycana (ali tesle) je izjemno zmogljiva in nudi veliko uživanja vozniku, predvsem pa ni med ovinki tako zahtevna do potnikov. Pri obremenitvah se visokozmogljivi električni pogoni precej razlikujejo od najzmogljivejših različic športnikov s klasičnim motorjem.

V Nemčiji osnovni taycan stane od 101 tisoč evrov naprej, za različico turbo S je treba odšteti 209 tisoč evrov, taycan turbo GT pa že 240 tisoč evrov. To je natanko dvakrat toliko kot stane taycan 4S. Ta ima moč 544 “konjev” in pospešek do 100 kilometrov na uro v 3,7 sekunde.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche