Eden zadnjih pravih avtomobilski draguljev? #video

Razvijali so ga skupaj s Cosworthom

Zadnji avtomobilski dragulj oziroma enega zadnjih dvanajstvaljnih atmosferskih motorjev so pri Aston Martinu razvili skupaj s strokovnjaki pri Cosworthu. Motorna mojstrovina se zavrti vse do 11.100 vrtljajev in razvije 114,7 kilovata na liter prostornine. Impresivne številke sklene 740 njutonmetrov navora.

Ker bo imel valkyrie vgrajen hibridni sistem je končna številka za zdaj še skrivnost, toda po prvih napovedih se bo sistemska moč ustavila pri neverjetnih 842 kilovatih.

Formula 1 z dovoljenjem za vožnjo po cesti

Še bolj impresiven je pogled na različne podrobnosti, ki ta motor naredijo resnično poseben. Pri Aston Martinu so ojnice izdelali iz titana, ročično gred so strojno izdelali iz enega kosa kovine in si pri izdelavi batov pomagali s tehnologijo iz formule 1. Kljub izredni moči so inženirji ohranili vzdržljivost in zadržali maso na vseh 206 kilogramih. Še več, inženirji trdijo, da so kljub atmosferski naravi motorja dosegli vse standarde glede emisij in vzdržljivosti.

