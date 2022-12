Eden najbolj drznih, a za polovico kupcev šele pri 46 letih

Peugeot ima že dolgo zgodovino kombilimuzin spodnjega srednjega razreda. Današnji 308 je naslednik peugeotov kot so bili pred njim 307, 306 in 309.

Peugeot 308 je avtomobilska klasika. Stavi na dinamično oblikovanje tako zunanjosti kot notranjosti in na relativno cenovno dostopnost. V povprečju so kupci v Sloveniji letos zanj odšteli 28.500 evrov. Hvalimo dodatek lične karavanske izvedbe, ki skoraj ni dražja od kombilimuzine, pogrešamo pa klasični hibrid − priključni je namreč neracionalno drag.

Najnovejša tristoosmica je polna zanimivih podrobnosti. Zadnje luči so med najbolj opaznimi. Foto: Gregor Pavšič Avtomobilski svet je poln športnih terencev, letos pa dva od finalistov izbora Slovenski avto leta predstavljata pravo avtomobilsko klasiko. Spodnji srednji razred je bil nekoč kralj prodaje avtomobilov, peugeot 308 pa sodi med tradicionalne modele. Prav gotovo so se razmere v tem razredu močno spremenile. Volkswagnov golf ni več samoumevno kralj evropske prodaje, Ford bo ukinil focusa in podobno.

Peugeot s tristoosmico medtem vztraja, stavi na zelo dinamično oblikovanje tako zunanjosti kot notranjosti ter trka na čustva voznikov. Tak avtomobil je na cesti prav gotovo vpadljiv, je vozniško naravnan, izza volana pa z manjšim volanskim obročem in pogledom na merilnike prek njega določenemu krogu voznikov lahko povzroči nekaj nevšečnosti.

Tako kot zunanjost je zelo dinamična tudi notranjost. Tak peugeot je poseben in zanimiv, tudi kombinacija digitalnih in fizičnih gumbov je zanimiva. Prostora na zadnjih sedežih pa ni veliko in še posebej družine z otroki bodo s športnimi terenci, morda smo se z njimi tudi le precej razvadili, bolje shajale.

Pogrešamo še klasičnega hibrida in električnega e-308 z večjo baterijo

Prednost peugeota 308 je tudi v široki izbiri tako karoserijskih izvedenk kot motorjev. Kombilimuzini se je že letos pridružil karavan s tradicionalno oznako SW. Ta izvedba se tudi znotraj Peugeoteve ponudbe dobro upira pohodu športnih terencev (na primer peugeot 3008), karavan pa je sicer od kombilimuzine dražji za nekaj sto evrov. Slaba tretjina kupcev se je letos odločila za karavanskega 308, ki pa je na trg prišel naknadno.

Pri motorjih je osnovna izbira 1,2-litrski bencinski motor z močjo 130 "konjev", na voljo pa sta še šeststopenjski ročni ali osemstopenjski samodejni menjalnik. Pri dizelskem motorju bodo ukinili možnost ročnega menjalnika. Pri elektrifikaciji je za zdaj možno izbrati le priključnega hibrida (ne pa samopolnilnega), ki pa ceno poviša za kar 12 tisoč evrov. Pri tem je velika škoda, da Peugeot nima klasičnega samopolnilnega hibrida. Prihodnje leto prihaja tudi povsem električni peugeot e-308, pri katerem pa kapaciteta baterije le 51 kilovatnih ur tudi temu obljublja primerne dosege.

Video: s finalisti izbora Slovenski avto leta 2023 na Vranskem:

Dostop do zadnje klopi, kjer prostora ni na pretek oziroma je ta skladen s tistim, kar vozila tega razreda v povprečju nudijo. Foto: Gregor Pavšič

Prostora zadaj je za odrasle potnike za silo dovolj. Foto: Gregor Pavšič

Povprečna cena za novega v Sloveniji 28.500 evrov

Rdeče niti avtomobilskega trga so v zadnjih letih tudi podražitve tako novih kot rabljenih osebnih avtomobilov, ki so posledica predvsem težav z dobavami. Ponudba avtomobilov je še naprej mnogo manjša od povpraševanja, kar povečuje cene.

Sodeč po letošnjih finalistih bo treba za nov avtomobil pripraviti vsaj blizu 30 tisoč evrov. V povprečju so letos kupci za novega peugeota 308 v Sloveniji − prodali so jih 450, od tega bilo 60 odstotkov pravnih kupcev − odšteli 28.500 evrov. Kljub dinamični zasnovi, ki bi bila lahko po meri predvsem mladim, je bila polovica kupcev tristoosmice v Sloveniji stara vsaj 46 let.

Osnovni peugeot 308 se začne pri 25 tisočakih, približno vsaj tretji kupec v Sloveniji je izbral osnovni paket opreme. Za različice z opremo allure pack, ki je bila letos med kupci najbolj priljubljena (tretji od štirih nivojev, višje je le še GT), pa stane že vsaj slabih 28 tisoč evrov.

Več o prodajnih podatkih tristoosmice v Sloveniji pa v spodnjih odgovorih uvoznika znamke.

Kakšen bo prodajni izkupiček avtomobila v letu 2022, kakšni so obeti za 2023?



V letu 2022 bo dobavljenih 450 vozil peugeot 308. Od tega bo 70 odstotkov limuzin in 30 odstotkov karavanov, ki so na trg prišli pozneje. V letu 2023 načrtujemo prodajo 500 vozil.



Kako je v povprečju opremljen avtomobil (oprema, motor) in kolikšna je okvirna povprečna cena prodanega avtomobila?



45 odstotkov kupcev se odloči za nakup nivoja opreme allure pack (tretji nivo od štirih), 35 odstotkov pa za nakup nivoja active pack (prvi nivo od štirih). Preostalih 20 odstotkov predstavljajo kupci drugega nivoja opreme. Povprečna cena je bila 28.500 evrov.



Kakšen profil kupca se odloča za ta avtomobil (predvsem starost, delitev glede na spol, če je razlika očitna …)?



Med kupci je 60 odstotkov moških in 40 odstotkov žensk. Polovica kupcev je stara od 46 let in več, 28 odstotkov kupcev pa je mlajših od 35 let.



Kakšno je razmerje med fizičnimi in pravnimi kupci?



Med registriranimi vozili je bilo 60 odstotkov pravnih kupcev in 40 odstotkov fizičnih kupcev.



Koliko kupcev še zanima ročni menjalnik?



Na vozilu 308 in 308 SW se je za ročni menjalnik odločilo 58 odstotkov vseh kupcev. Z zadnjo proizvodnjo − oktober 2022 − pa na dizelskem motorju ukinjamo ročni menjalnik. Na voljo ostaja le avtomatski EAT8. Predvidevamo, da se bo s tem delež ročnih menjalnikov še nekoliko zmanjšal.

