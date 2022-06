Eden ključnih avtomobilov zadnjih 20 let: tako je bilo ozadje #foto

Sredi devetdesetih let je Porsche potreboval nov model. Kolebali so med enoprostorcem in športnim terencem. V tajnosti in prek sodelovanja z Volkswagnom se je rodil porsche cayenne, eden najvplivnejših avtomobilov zadnjih dvajsetih let.

Sredi devetdesetih let je analiza trga pri Porscheju pokazala nazorne smernice. Vztrajanje zgolj pri modelih 911 in malem boxsterju ne bo dovolj za varno prihodnost znamke in padec prodaje se je zdel neizbežen. Trg športnih avtomobilov je imel že takrat svoje omejitve. To je pokazala analiza, ki jo je vodil Hans Riedel, član uprave, odgovoren za področje prodaje.

Foto: Porsche

Porsche se je ravno izvil iz resne finančne krize. Leta 1992 so imeli 240 milijonov nemških mark izgube. Takratni predsednik uprave Wiedeking se je odzval hitro, prestrukturiral strukturo podjetja, izboljšal učinkovitost proizvodnje in predstavil model boxster.

Toda kmalu se je pokazala potreba po še tretjem modelu. Na mizi je bilo pet predlogov različnih karoserijskih izvedb, a resneje so razmišljali le o enoprostorcu in športnem terencu. Enoprostorca so še posebej zagovarjali v ZDA, ki so bile glavni Porschejev trg, tam so bili enoprostorci zelo priljubljeni.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Toda kljub temu so se odločili za športnega terenca in s tem začeli zanimiv trend tovrstnih karoserijskih izvedb - vsaj z velikoserijskega vidika - med izrazito športnimi znamkami.

Porsche je nameraval prvega cayenna sprva razviti s pomočjo Mercedes-Benza, a se jim ni uspelo dogovoriti glede podrobnosti takega posla. Partnerja so zato nato našli v Wolfsburgu, in to kljub dejstvu, da takrat Volkswagen in Porsche še nista bila del iste poslovne skupine. Predstavljeni projekt je Ferdinand Piëch z veseljem potrdil, saj je v njem videl pomembno sinergijo. Začela se je interna operacija z imenom Colorado, rezultat katere sta bila tako porsche cayenne kot volkswagen touareg.

Inženirje so posadili v konkurenčne modele SUV

Pomemben del razvoja je bilo vprašanje, kako naj Porsche ohrani vozniško športnost in obenem zagotovi ustrezno kakovost zunaj utrjenih cest. Inženirjem so zato začasno odvzeli njihove športne 911 in jim za nekaj tednov namenili konkurenčne športne terence - BMW X5, forda explorerja, jeepa grand cherokeeja in mercedesa razreda M. Enkrat na mesec so si jih izmenjali in tako začeli pobližje spoznavati prednosti športnih terencev.

Foto: Porsche

Mnogi so se zgražali in dvomili, toda prodajni uspeh je utišal vse

Septembra 2002 so minila približno štiri leta od odločitve, da izdelajo cayenna. Takrat so ga predstavili na avtomobilski razstavi v Parizu. Vodstvo podjetja ga je hitro sprejelo, manj navdušeni so bili različni Porschejevi klubi. Toda prodajne številke so vse dvomljivce nemudoma utišale.

Porsche je nameraval letno prodati 25 tisoč cayennov, toda v prvih osmih letih jim je uspelo prodati kar 276 tisoč vozil prve generacije. To pomeni več kot 35 tisoč cayennov letno. Porsche trenutno izdeluje tretjo generacijo cayenna, presegli so že mejo milijon izdelanih vozil in samo lani na ceste poslali 80 tisoč novih cayennov.

Prav gotovo je to eden izmed tistih avtomobilov, ki je v zadnjih 20 letih najpomembneje preoblikoval svetovni avtomobilski trg.