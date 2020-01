Dva milijona evrov škode: Ogenj je uničil zbirko starodobnikov

Do požara je prišlo v kraju Langenargen pri Bodenskem jezeru, kjer je imel Nemec Wolfgang Böhme svojo zbirko avtomobilov. V hali je bilo parkiranih 15 vozil, so sporočili z nemške policije. Ognjeni zublji in njihova vročina je poškodovala tudi nekaj vozil, ki so bila parkirana na prostem. Po prvi oceni policije je škode za več kot dva milijona evrov, je poročal nemški Sudkurier. Böhme je svoje starodobnike nameraval prodajati.

V boju z ognjenimi zublji je bilo 65 gasilcev

Böhme je imel v zbirki tudi ferrarija testarosso s ceno okrog 150 tisoč evrov, porscheja 911 model G iz leta 1988 s ceno okrog 66 tisočakov, pa starodobnega citroëna B14 iz leta 1925, MG-ja MGA cabrio in coupe iz konca petdesetih let.

Požar je gasilo kar 65 gasilcev, ki pa so bili v boju z ognjem nemočni. O goreči fasadi stavbe so jih obvestili ob 23.30 zvečer, do druge ure zjutraj so nato požar pogasili, a z delom nadaljevali vse do jutranjih ur.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis

