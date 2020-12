Drznost namesto dolgčasa: prvi vtis citroëna C4 #video

V teh časih je za vsakega uvoznika zelo nehvaležno predstavljati najpomembnejši model znamke. Ne le da so onemogočene običajna predstavitev, vožnje in tiskovne konference, povrhu vsega so zaprti še prodajni saloni, kjer bi sicer lahko pričeli s prodajo svojega aduta. Citroën nam je vseeno predstavil novi C4, ki bo v Slovenijo uradno zapeljal januarja prihodnje leto. Prvi vtis? Drzno oblikovan hibrid med kombilimuzino in križancem, s številnimi pametnimi rešitvami bo na voljo še v električni različici. Francozi so na dobri poti, da vrnejo C4 na pota stare slave.

Nam je všeč. Dovolj drugačen, poseben, nevsakdanji in hkrati ne preveč divji ter izstopajoč. Verjamemo, da marsikomu novi C4 vizualno ne bo povsem po godu in se z nami ne bo strinjal. A bi tudi oni lahko pohvalili Citroën in njihov pogum, saj so iz dolgočasne in povsem vsakdanje kombilimzuine ustvarili nekaj drznega.

Digitalno pameten, vseeno se vračajo fizična stikala

Povsem drugače je, ali si avto ogleduješ na fotografijah ali pa vanj sedeš ter začutiš napredek. C4 je deloval všečno že na fotografijah, podoben občutek pa je bil tudi ob prvem stiku, ko smo sedli za volan. Materiali so naredili preskok naprej, serijski digitalni merilniki so pregledni, večopravilna enota z zaslonom na dotik deluje hitreje kot pri C5 aircross. Upravljanje preko zaslona nam še vedno ni najljubše, a so se Francozi vrnili nazaj k fizičnim stikalom. Vsaj za avtomatsko klimatsko napravo. Z reliefnimi vrtljivimi stikali je celotna upravljalna plošča modno oblikovana, glede uporabnosti pa lahko le dvignemo palec. Odlično.

V zgornjem videoposnetku je prikazano tudi dodatno držalo za tablico pri sovozniku, ki se lahko skrije in pospravi v dodatni manjši predal. Tudi če recimo sovoznik ne potrebuje tablice lahko v ta predal shrani denarnico, telefon ali kakšno drugo manjšo stvar.

Foto: Gašper Pirman

"Terenski" tretma predvsem zaradi višjega sedenja

"Terenska" zasnova je namenjena predvsem višjemu položaju sedenja, vsekakor pa je C4 usmerjen k udobju med vožnjo, stavi na udobne sedeže in moderno notranjost. S previsi in nekoliko večjo oddaljenostjo od tal (15,6 centimetra) ni konkurenčen pravim križancem, si pa želi z drugačno formulo in s hidravličnim podvozjem konkurirati običajnim kombilimuzinam (golf, astra, 308, leon ...).

Začetek prodaje januarja

Tokrat smo neuspešno povpraševali po ceniku in prodajnih ciljih. Kot so pojasnili pri uvozniku, bo več znano januarja, ko bo uradno stekla prodaja. Prvi avtomobili sicer že prihajajo na zalogo, a bodo kupcem na voljo po novem letu.

Pisano motorno paleto sestavlja pet bencinskih in dva dizelska motorja. Moč bencinskih bo znašala od 100 do 150 "konjev" (najšibkejši bo na voljo maja), pri dizelskih pa 110 oziroma 130 "konjev". Novost je tudi povsem električen e-C4 (na fotografijah). Poganja ga 100-kilovatni elektromotor, kapaciteta baterije znaša 50 kilovatnih ur. Po standardu WLTP znaša doseg do 350 kilometrov. Moč polnjenja prek izmeničnega toka bo do 11, prek enosmernega pa do 100 kilovatov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman