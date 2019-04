Drzni tatovi: golfa GTI so želeli ukrasti kar z vlaka

Dreiste Autodiebe scheiterten Mittwochmorgen im Rangierbahnhof #München - #Milbertshofen. Das "Diebesgut", ein nagelneuer #VW Golf GTI, blieb beim Abladen von einem Güterzug in einer aufgeschraubten Leitplanke stecken. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? *M https://t.co/WNNbzs6KAD pic.twitter.com/u2LpIK5hlV — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) April 5, 2019

Do poskusa tatvine je prišlo na železniški postaji Milbertshofen pri Münchnu. Nepridipravi (policija še ne ve, koliko jih je bilo) so skočili na vagon z novimi avtomobili, vdrli v Volkswagnovega golfa GTI, zagnali motor in ga poskušali prek doma izdelane rampe zapeljati z vlaka.

Uspešnejši pri begu kot pri vlamljanju

To jim je uspelo le delno, saj je golf trčil in se zataknil v varovalno ograjo tirov. Tatovi so avtomobil pustili in zbežali stran. Policija jih je iskala tudi s helikopterjem, a neuspešno.

En ali več tatov je ob tem na vlaku vlomilo še v dva volkswagna in ukradlo infozabavni zaslon. Po besedah policije je nastalo za več tisoč evrov stroškov.