Drzna obljuba prvega moža Renaulta, ji verjamete?

Včeraj je bil med obiskovalci avtomobilskega salona v Frankfurtu tudi predsednik Renaulta Thierry Bollore, ki je pomagal javnosti predstaviti novega capturja. Bollore se je v zakulisju strinjal, da se avtomobilska industrija nahaja pred mnogimi izzivi.

Novi renault captur na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Foto: Gregor Pavšič Drag razvoj dizelskih motorjev za majhne avtomobile

Pisali smo že o prodajnih trendih, ki v Evropi tudi letos v ospredje postavljajo bencinske in ne več dizelske avtomobile. Delež bencinskih motorjev pri novih avtomobilih je v Evropski uniji narasel že na 60 odstotkov. Bollore meni, da je javna razprava o okoljskevarstveni problematiki in dizelski tehnologiji škodila temu načinu pogona.

Dizelski motorji porabijo manj goriva in imajo nižje izpuste CO2. Razvoj čistejših dizelskih motorjev je predvsem pri manjših avtomobilih postal stroškovno primerljiv s priključno-hibridnimi in električnimi vozili. Pri Renaultu so na tem področju med vodilnimi znamkami. Letos jeseni prenovijo električnega zoeja, captur bo kot prvi v razredu dobil priključno hibridni pogon.

V petih letih električni avto pod 10 tisočaki

Glede cene električnih avt0mobilov, ki so danes še precej visoke, je prvi mož Renaulta tudi optimističen. »Na tem intenzivno delamo. V manj kot petih letih bomo imeli v Evropi električni avtomobil za manj kot 10 tisoč evrov,« je Bollore povedal v intervjuju za nemški poslovni časnik Handelsblatt. Strinjal se je, da se morajo cene električnih vozil občutno znižati.

V smislu stabilnega prodajnega trga vidi največjo nevarnost v Brexitu. Renault tam sicer nima svojih tovarn in zato ne pričakuje vplivov na lastno verigo dobaviteljev, morebitni trdi izhod Britancev iz Evropske unije pa bi po njegovem mnenju lahko vplival na finančno stabilnost evropskega tržišča.