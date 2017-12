Dron sredi poslopja Tesle našel parkirišče novih modelov 3 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Tesli poskušajo kar najbolj zmanjšati zaostanek za načrtovanim obsegom proizvodnje, ki bo imel vpliv tudi na gibanje vrednosti delnice družbe. Vodstvo Tesle v zadnjih mesecih ni skrivalo dejstva, da imajo (so imeli?) veliko začetnih proizvodnih težav s svojim novim modelom 3. Ta za Teslo predstavlja enega ključnih modelov, ki pa so jih zaradi ozkih grl v proizvodnji v tretjem četrtletju izdelali le 260.

Na parkirišču več sto modelov 3, prvi tudi že v roke "običajnim" kupcem

Na spletu se je zdaj pojavil video posnetek z dronom, ki predstavlja pogled od zgoraj na poslopje Tesline tovarne v Freemontu. Kamera je obenem ujela tudi parkirišče polno novih modelov 3, ki jih je tam parkiranih nekaj sto. Do kolikšne mere so pri Tesli uspeli odpraviti proizvodne težave in se približati sicer optimistični napovedi rasti proizvodnje tega električnega avtomobila, bodo pokazali rezultati ob koncu poslovnega leta.

Pri Tesli so v zadnjem tednu vendarle prvi model 3 dostavili tudi prvim kupcem, ki ne sodi med njihove zaposlene, investitorje ali poslovne partnerje. Po navedbah ameriških medijev je prvi »običajni« prejemnik tesle 3 postal Daniel Zorrilla. Na dan svetovne premiere avtomobila je stal v vrsti, oddal rezervacijo in nato letos konec leta dobil možnost dejanskea naročila in tudi že prevzema avtomobila.

Tesla je z modelom 3 stopila na trg relativno dostopnih električnih vozil za široke množice, kjer pa so zdaj z Nissanovim leafom in Chevroletovimm boltom dobili tudi prvo resnejšo konkurenco na trgu električnih vozil.