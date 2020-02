Drama v Monaku: sredi dneva zgorel kultni ferrari #video

Terrible news of this Ferrari F40 on fire in Monaco...#TheSupercarSquad pic.twitter.com/sxRzLZnbHE — The Supercar Squad (@thesupercar_sqd) February 18, 2020

Včeraj smo pisali o požaru prvega porscheja taycana, enako pa lahko nenadoma in sredi belega dne zagorijo tudi bistveno starejši superšportniki. To je na lastni koži spoznal lastnik ferrarija F40, ki se je vozil po ulicah Monaka in moral zaradi ognjenih zubljev zapustiti avtomobil.

Ničesar ni mogel storiti, požar pa je nato krotilo 14 gasilcev. Sodeč po fotografijah ferrarija, ki so nastale po pogašenem požaru, je bil avtomobil v zadnjem delu povsem uničen. Fotografije prikazujejo tudi požrtvovalnega domačina, ki je poskušal požar gasiti z majhno cevjo vode iz prvega nadstropja bližnje stavbe.

Eden najbolj prepoznavnih superšportnikov iz Maranella

Ferrari je model F40 izdeloval med leti 1987 in 1992, namenjen pa je bil proslavi ob 40-letnici Ferrarija. To je bil zadnji model, ki ga je osebno še odobril Enzo Ferrari.

Izdelali so jih 1.311, enega med njimi tudi za legendarnega dirkača formule ena Nigela Mansella. Prav njegov F40 sol leta 1990 prodali za milijon funtov in tako je postal najdražji F40 vseh časov.

Te avtomobile je sicer poganjal 2,9-litrski twin-turbo motor V8 z močjo 352 kilovatov in 577 njutonmetrov navora.