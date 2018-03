Dragićev dres in avtomobilisti prinašajo fantu novo roko

Jakob je pri štirih letih zaradi nesreče ostal brez spodnjega dela svoje desne roke.

Zbiranje sredstev za novo protezo

Za dobrodelno akcijo stoji skupina Partymakers iz Črnega Vrha nad Idrijo, ki je želela pomagati svojemu mlademu sokrajanu Jakobu. Ta je namreč pri štirih letih ostal brez desne roke, ustrezna proteza pa stane okrog 25 tisoč evrov. Z zdajšnjo na primer ne more premikati prstov. Do zdaj so zbrali že polovico potrebnih sredstev. V nedeljo zvečer bodo organizirali še zabavo s ciljem dodatnega zbiranja dobrodelnih prispevkov, sicer pa bodo sredstva zbirali še do 1. maja.

Na testiranju bo s peugeotom 208 R5 prisoten tudi aktualni državni prvak v reliju Rok Turk. Foto: Gregor Pavšič

Dres košarkarskega zvezdnika in avtomobilski šov

Na akcijo se je odzval tudi košarkar Goran Dragić, ki bo prispeval svoj dres, domači avtomobilski navdušenci pa bodo pripravili poseben dirkaški dan pred uvodom v novo državno prvenstvo v reliju.

"S pobudniki akcije smo prijatelji, zato smo se odločili tudi za avtomobilski dodatek. Na delu hitrostne preizkušnje relija Idrija v Zadlogu bomo namreč v nedeljo popoldan organizirali uradno testiranje pred novim državnim prvenstvom v reliju. Del prijavnin bomo namenili dobrodelni akciji zbiranja sredstev," nam je povedal Andrej Čuk, organizator dirkaškega dela dobrodelne akcije.

Prijavljeni vozniki relija za nedeljsko testiranje v Črnem Vrhu nad Idrijo:



Na 1,9 kilometra dolgi progi (dostop neposredno po cesti skozi Zadlog) bo predvidoma nastopilo 12 dirkalnih avtomobilov oziroma voznikov, med njimi tudi državni prvak v reliju Rok Turk z atraktivnim peugeotom 208 R5.



Rok Turk – peugeot 208 R5

Aleks Humar – peugeot 208 R2

Denis Mrevlje – peugeot 208 R2

Blaž Podlesnik – peugeot 208 R2

Samo Golob – renault clio williams

Matija Koritnik – renault clio R3

Andrej Čuk, peugeot 208 R2 in renault clio 1,4

Miha Podobnik – VW polo

Tadej Dessardo – citroen C2 R2

Franci Božič – škoda fabia

Igor Pokorn – VW polo

Primož Kačič – MG ZR 105