Doživel je lekcijo: pred trgovino so mu "zaparkirali" avto #foto

Napačno parkiranje si bo dobro zapomnil

Zaposleni v argentinskem nakupovalnem središču so hoteli vrniti vozniku malega peugeota 208, ki ga je precej nerodno parkiral in pustil na neprimernem mestu. Avtomobil so obkrožili z nekaj deset nakupovalnimi vozički in Argentinec se tako z avtomobilom ni mogel odpeljati.

Fotografijo je na Facebooku objavil Arnold Angelini, naključni obiskovalec trgovskega središča. Objava je hitro postala viralna. V enem tednu so jo uporabniki delili več kot 6.800-krat.