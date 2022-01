Dovolj nemško? "Svoboden si. Oblikuj tako, kot želiš."

Slovensko občinstvo astro dodobra pozna kot kombilimuzino in kot karavan. Vse od prve generacije gre za enega najbolj prepoznavnih avtomobilov pri nas, ki je našel številne simpatije. A obstoj karavanov v vedno bolj spregledanem razredu ni več samoumeven, kot je bil recimo pred petimi ali desetimi leti. Mark Adams je izrazil zadovoljstvo, da Opel še vztraja v razredu, ki je vrsto let veljal za enega ključnih v Evropi. A izziv je bil največji do zdaj. Avtomobili se pospešeno razvijajo, morajo biti drzni, drugačni, a še vedno znotraj oblikovalskih smernic. Astra sports tourer mora tako po eni strani zadovoljiti zahteve družinskih kupcev s prostornostjo in uporabnostjo, po drugi strani pa mora biti moderna, drzna in na cesti tudi prepoznavna.

Besede, ki jih želi slišati vsak oblikovalec

"Svoboden si. Oblikuj Opel tako, kot želiš," mu je rekel Carlos Tavares, izvršni predsednik skupine Stellantis, del katere je tudi Opel. Lahko bi rekli, da so to besede, ki si jih želi slišati vsak zunanji oblikovalec. Skupaj z novo arhitekturo je imel Adams tako proste roke in je lahko še nadgradil oblikovni podpis znamke, ki ga zdaj izpopolnjujejo ter dopolnjujejo že zadnjih 13 let.

Med drugim je priznal, da je sočasen razvoj kombilimuzine in karavana še posebej zahteven. Sprednji del je pri obeh avtomobilih enak, a zaradi različnih proporcev, daljšega medosja in skupne dolžine je bilo treba pri karavanu razmišljati drugače. Hitro lahko postane vizualno dolgočasen in zadek "prisiljeno" podaljšan. To so rešili z daljšimi zadnjimi vrati in pokončnim stebričkom C, s tem so omogočili lažje vstopanje na zadnjo klop. Gre tudi za prvega karavana na svetu z dvobarvno kombinacijo. S tem so vizualno znižali avtomobil in mu dali športno noto.

Kjer ne šteje le zunanja podoba

Res je, karavan mora sprva pasti v oči. Biti všeč očem, a na koncu mora biti tudi uporaben. Družine si kaj veliko ne morejo pomagati z lepim, a prostorsko podhranjenim karavanom. Na račun nove arhitekture so pri Oplu lahko izkoristili njene prednosti, saj bo na voljo tudi kot priključni hibrid. Astra ST je dolga 4,6 metra, široka je 1,8 metra in visoka 1,4 metra. Prostornina prtljažnika znaša 608 litrov, ob zloženi zadnji klopi pa do 1.634 litrov.

Prtljažni prostor stavi na svojo preprostost. Dva predala ob strani, kljukica za nakupovalne vrečke in dvojno dno so glavni poudarki. Za volanom, kot pravi Adams, bodo voznikovo udobje povečevala predvsem fizična stikala pod zaslonom na dotik. Tako bo med vožnjo tapkanja po zaslonu manj, posledično pa bo izboljšana tudi varnost. Pri Oplu v svoje avtomobile še vedno vgrajujejo sedeže AGR, z višjimi paketi opreme bo na voljo tudi digitalni kokpit in več barvnih kombinacij oblazinjenja. Za podrobnejše informacije bo treba počakati še nekaj mesecev, ko bo astra sports tourer zapeljala v Slovenijo. Po informacijah slovenskega uvoznika bi morala biti pri nas enkrat maja.

Opel še vedno vztraja z astro sports tourer, ki postaja eden najbolj dinamično oblikovanih in všečnih karavanov v Evropi. Foto: Opel

