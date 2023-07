Dolgo najuspešnejši: Japonci so mejnik dosegli po 12 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nissan je 12 let po predstavitvi leafa dosegel mejnik milijon prodanih električnih avtomobilov. Slabo tretjino so jih prodali v Evropi.

Nissan ariya je še vedno na voljo le na izbranih trgih, Slovenije še ni med njimi. Foto: Gregor Pavšič Nissan je bil pred dobrimi desetimi leti skupaj s Teslo in delno Renaultom pionir na področju električnih avtomobilov. Decembra leta 2010 so na trg poslali prvega leafa, ki je bil sinonim električnih avtomobilov nove generacije. Nissan je bil takrat med prvimi ponudniki tovrstnih avtomobilov, a je mejnik milijon prodanih vozil dosegel šele sredi leta 2023.

V drugi polovici zadnjega desetletja so namreč Japonci z električnimi avtomobili zaostali. Tudi najnovejši model ariya, električni SUV, v Sloveniji na primer še vedno ni na voljo.

Leaf je bil kulumativno dolgo najuspešnejši električni avtomobil na svetu

V dvanajstih letih je Nissan prodal več kot 650 tisoč leafov. Ta je bil vse do začetka lanskega leta kumulativno najbolje prodajani električni avtomobil na svetu. Takrat ga je na vrhu prehitel Teslin model 3, ki so ga Američani začeli prodajati leta 2017.

Nissan je kljub temu ta teden dosegel prodajni mejnik prvih milijon prodanih avtomobilov. Največ, to je 320 tisoč, so jih prodali v Evropi. Na Japonskem in Kitajskem vozi po 230 tisoč električnih nissanov, v ZDA okrog 210 tisoč, v ostalih regijah pa 10 tisoč.

Poleg omenjene ariye je Nissan na Japonskem lani predstavil električni mini avtomobil sakura, do leta 2030 pa nameravajo skupno predstavitvi 19 električnih avtomobilov.