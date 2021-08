Mnogo let je bil najhitrejši megane, zdaj je na prestolu audi #video

Po dolgem času se je spet razplamtel boj za najhitrejši kompaktni model na slovitem dirkališču Nurburgring. Primat je vrsto let v svojih rokah držal renault megane RS trophy-R, zdaj pa so svoje mišice pokazali pri Audiju. Limuzinski RS3 je krog prevozil v sedmih minutah in štiridesetih sekundah, kar je več kot štiri sekunde hitreje, kot je to uspelo najbolj divjemu meganu.

Za volan vročega kompaktnega audija je sedel Frank Stippler in v serijskem RS3 krog na dirkališču Nordschleife prevozil v sedmih minutah in 40,748 sekunde. To je 4,64 sekunde hitreje, kot je krog najhitreje prevozil megane RS trophy R, a je treba omeniti, da ima francoski športnik pogon le na sprednji kolesni par in manj močan motor.

Rekord so postavili že sredi junija

RS3 poganja 2,5-litrski petvaljni bencinski motor z 294 kilovati in 500 njutonmetri navora. S pomočjo sedemstopenjskega samodejnega menjalnika od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 3,8 sekunde in doseže najvišjo hitrost 290 kilometrov na uro. Kot so potrdili pri Audiju, so na rekordni RS3 namestili le opcijske pnevmatike Pirelli P Zero Trofeo R, prilagodljivo vzmetenje RS in večje sprednje 380-milimetrske keramične zavore.

Kot je pojasnil Frank Stippler, testni voznik pri Audiju, je avto z zadnjim "diferencialom" z dvema sklopkama pridobil ogromno oprijema in znatno izboljšal agilnost samega avta.

Foto: Audi

Foto: Audi