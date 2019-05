Dolenjska avtocesta je bila zaradi nesreče znova zaprta

Dolenjska avtocesta pri Višnji Gori v smeri Novega mesta je bila zaradi nesreče zaprta že v ponedeljek. Vzrok nesreče, v kateri je bila ena oseba lažje poškodovana, je bila neprilagojena hitrost.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je danes zjutraj na dolenjski avtocesti v bližini izvoza Višnja gora v smeri Novega mesta voznica osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti trčila v cisterno, nato pa zapeljala z vozišča. V nesreči ni bil poškodovan nihče. Voznici je bili izdan plačilni nalog.

Policisti so kraj nesreče zavarovali, gasilci pa sanirali iztekanje goriva iz rezervoarja tovornega vozila. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je iz rezervoarja izteklo približno 350 litrov dizelskega goriva, ki se je razlilo po cestišču. Gasilci so z vpojnimi sredstvi posuli približno 280 metrov cestišča. Delavci Darsa so cestišče temeljito oprali ter pospravili kraj nesreče.