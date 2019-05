Ste obtičali na primorki? Tam bo gneča kmalu še večja.

Že prejšnji konec tedna je bil promet proti slovenski obali močno povečan. Tako zaradi vse večjega števila turistov kot delovnih zapor so nastajali daljši zastoji, to pa je šele uvod v še precej bolj prometno obremenjene poletne mesece.

Prejšnji konec tedna je primorski krak avtoceste v eni uri povprečno prevozilo od 2.000 do 2.500 vozil na uro, kažejo podatki prometno-informacijskega centra (PIC). Skupna dolžina zastojev je bila pri treh delovnih zaporah sedem kilometrov. V soboto so bili zastoji proti morju, v nedeljo pa v nasprotno smer proti Ljubljani.

Poleti bo prometa še za polovico več

V poletnih mesecih na tem odseku dnevno število vozil naraste na 3.800 do 4.000 na dan. Takrat zastoji nastajajo že brez večjega omembe vrednega razloga. Že ena manjša prometna nesreča lahko povzroči kilometrske zastoje.

"Prvi val turistov za podaljšan vikend pričakujemo že konec tega tedna, zaradi praznika, ki je v tujini v četrtek. Še bolj obsežne premike turistov iz smeri Avstrije proti meji s Hrvaško pa pričakujemo od 7. junija 2019 dalje zaradi Binkoštnih počitnic v Švici, Nemčiji in Avstriji, ki jih številni preživijo na Hrvaškem in drugje na Balkanu. Od 20. junija dalje bo promet povečan tako iz smeri Balkana proti Avstriji, Nemčiji in Švici, kot tudi proti Hrvaški. V sosednjih državah bo namreč 20. junij ponovno praznik, začnejo pa se tudi slovenske in Italijanske šolske počitnice. Zaradi slednjih bo promet povečan na relaciji Italija – Madžarska ter Italija – Hrvaška," napovedujejo na PIC.

Predvideni načrt del na primorski avtocesti in hitri cesti proti Novi Gorici. Foto: DARS

Na primorski avtocesti bodo dela z odstranjevanjem cestninske postaje Videž in prenovo izvoza Kozina trajala predvidoma do 20. julija letos. Do poletnih počitnic bodo predvidoma končali z deli na viaduktu Ravbarkomanda.

Promet se vsako leto poveča za pet odstotkov

Ker bo promet povečan, bodo zastoji nastajali predvsem v primeru izrednih dogodkov ali prometnih nesreč in na območjih, kjer bodo še delovne zapore. Hujših zastojev zgolj zaradi povečanja števila vozila na cestah za zdaj še ne pričakujejo.

Prometno-informacijski center (PIC) iz leta v leto beleži visok porast uporabe prometnih informacij. Zagotovo temu botruje povprečno letno 5 odstotno povečevanje prometa, po drugi strani pa je razlog ozaveščenost voznikov, da bodo na cilj prispeli hitreje in varneje, če bodo seznanjeni z morebitnimi ovirami in zamudami na poti.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar