Dokončno konec? Kitajska znamka je že prišla v Evropo, zdaj stečaj.

Kljub velikosti trga in dejstvu, da je prav julija prodaja avtomobilov s priključnim kablom prvič v zgodovini prehitela klasične avtomobile, razmere na kitajskem trgu še zdaleč niso rožnate. Množična konkurenca in stiskanje pri cenah so predvsem za mlade znamke, ki se šele postavljajo na noge, velik zalogaj.

Aiways je na primer napovedal umik iz Kitajske in selitev v Evropo, nad površjem se očitno ne bo obdržal niti HiPhi. Z napovedjo stečaja se je končala sedem let dolga pot znamke, ki jo je leta 2017 ustanovil veteran avtomobilske industrije Ding Lei. S prodajo prvega avtomobila so začeli leta 2020.

Najprej ustavitev proizvodnje, zdaj tudi stečaj

Luksuzna znamka avtomobilov pripada podjetju Human Horizons. Že letos februarja so ustavili proizvodnjo obstoječih vozil, kar naj bi jim pomagalo pri sklenitvi posla z investitorjem in ureditvijo finančnih izzivov. Toda stanja jim ni uspelo izboljšati. Na pristojnem kitajskem sodišču so sprožili postopek za stečaj, tako da je nadaljnja usoda podjetja in predvsem znamke HiPhi zdaj v rokah sodišča.

Imeli so že razstavne prostore v Munchnu in Oslu

Kitajci so imeli ambicije tudi po evropskem trgu, kjer so že sprožili določene homologacijske postopke. Poleg letališča v Munchnu so odprli svoj prvi razstavni salon, drugega pa nato še v Oslu na Norveškem. Nemški pristojni organ je tako že odobril HiPhijev model X, ki je bil luksuzni 5,2 metra dolgi enoprostorec. Napovedali so tudi manjši model Y, ki je bil še posebej primeren za evropski trg.

HiPhi X je v Nemčiji stal od 109 tisoč evrov naprej.

Model Y je bil usmerjen proti evropskemu trgu. Foto: HiPhi

Razstavni prostor v Oslu na Norveškem. Foto: HiPhi