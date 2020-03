Dobra novica za Slovence: nemški avtosalon iz Frankfurta v München

Po več kot 70 letih nemški avtomobilski salon ne bo več gostoval v Frankfurtu. To je že januarja naznanila organizacija nemških avtomobilskih proizvajalcev VDA. Mnogi proizvajalci so se mu lani jeseni izmaknili, svoje so dodali še protesti okoljevarstvenikov in padec števila obiskovalcev za 30 odstotkov. Razstavo je obiskalo 560 tisoč ljudi.

München je ugnal Berlin in Hamburg

München je kot tretje največje nemško mesto (po Berlinu in Hamburgu) prepričal predstavnike VDA in ti so mu dali prednost pred prav v konkurenci obeh še večjih nemških mest.

München bo kot nekdanje olimpijsko mesto bienalni avtomobilski salon prvič organiziral leta 2021.

VDA je sicer napovedala sistemske spremembe salona, ki bi se temeljiteje posvetil tudi temam mobilnosti in tako ne bi bil namenjen več le predstavitvam novih avtomobilov.