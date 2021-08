Ne covid, avtosalon v Münchenu ogrožajo okoljski aktivisti

Verband der Automobilindustrie (VDA) so pri organizaciji avtosalona naleteli na precej ovir. Ne le, da so morali salon preseliti iz Frankfurta v München, novemu začetku grozi še epidemije covid-19 in po zadnjih informacijah želijo uspešno izveden Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) preprečiti še okoljski aktivisti.

Skoraj sedemdeset let je IAA potekal v Frankfurtu, kjer so vsaki dve leti priredili enega največjih avtomobilskih avtosalonov na svetu. Po številnih odpovedih proizvajalcev so se organizatorji lani odločili, da naredijo spremembo in avtosalon preselijo v München. Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer so se odločili, da bodo septembra po nekaj letnem mirovanju zopet pod eno streho združili vse največje avtomobilske novosti leta.

Ne četrti val, avtosalon ogrožajo tudi aktivisti

Vsekakor organizatorjem ne gre vse po načrtu. Evropa vstopa v četrti val, kjer se število okužb v nekaterih državah hitro povečuje, Okoljski aktivisti so že v Frankfurtu leta 2019 povzročali težave organizatorjem. Foto: Gregor Pavšič zato se že pojavljajo vprašanja kako bo avtosalon sploh potekal. A morda še bolj kot epidemija organizatorje skrbijo napovedi okoljskih aktivisto, ki napovedujejo proteste in druge akcije s ključnikom #blockIAA - razpustite avtomobilska podjetja, zavarujte okolje.

Kljub trudu organizatorjev, da razširijo sporočilo avtosalona glede individualne mobilnosti, elektrifikacije in trajnostne mobilnosti okoljski aktivisti niso zadovoljni. "Septembra bomo stali naproti destruktivni avtomobilski norosti," so za Europe Automotive News povedala aktivisti z imenom Sand in the Gears. Po njihovem mnenju električni avtomobili niso niti socialna niti ekološka rešitev, zato nasprotujejo avtosalonu.

Leta 2019 so že zablokirali vstop na avtosalon

"Nenadzorovano drvimo proti klimatski katastrofi. Kljub temu, Nemčija nadaljuje s pritiskanjem na stopalko za plin - vse večji in težji avtomobili mašijo naše ceste, jemljejo zrak, ki ga dihamo in segrevajo ozračje", so še zapisali pri Sands in the Gears. Slednja skupina aktivistov je že leta 2019 onemogočila vstop obiskovalcem na avtosalonu v Frankfurtu.

Avtosalon se bo odvil med 7. in 12. septembrom v precej manjši obliki. Deloma zaradi epidemije, deloma pa tudi zaradi odpovedi nekaterih pomembnih avtomobilskih proizvajalcev (Toyota, Opel, Peugeot in Fiat).