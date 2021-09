Nov mejnik: to je najmočnejši serijski mercedes #foto

Mercedes-Benz žanje sadove, ki jih prinaša elektrifikacija v kombinaciji z močnimi bencinskimi motorji. Eden od takšnih novih modelov je športni GT 63 E performance s štirilitrskim osemvaljnikom in elektromotorjem, ki proizvede 620 kilovatov in skoraj neverjetnih 1.400 njutonmetrov navora. S tem pa je ta štirivratna limuzina postala najmočnejši serijski avtomobil v zgodovini Mercedesa.

Pri AMG so s svojim znanjem poskrbeli, da ta velika limuzina od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,9 sekunde in doseže najvišjo hitrost 316 kilometrov na uro. Kljub impresivnim motornih referencam Nemci pravijo, da po podatkih WLTP GT 63 porabi 8,6 litra goriva na sto prevoženih kilometrov.

Na elektriko prevozi do 12 kilometrov

Elektromotor poganja baterija z zmogljivostjo 6,1 kilovatne ure in z maso vsega 89 kilogramov. Voznik jo lahko napolni prek namenskega polnilnega priključka (3,7 kilovata), zaradi majhne kapacitete pa voznik lahko v GT 63 izključno na električno energijo prevozi največ 12 kilometrov.

Glavna prednost baterije je visokotehnološko hladilno sredstvo z neprevodno tekočino, ki teče okoli vseh 560 celic in jih posamično hladi. Skoraj 14 litrov hladilne tekočine nenehno teče skozi akumulator, da ohrani optimalno temperaturo 45 stopinj Celzija ne glede na to, kako pogosto se polni ali prazni.

Sedem voznih profilov

Ker mora biti kljub obilici moči GT 63 primeren za vožnjo tudi v različnih okoljih, je vozniku na voljo kar sedem različnih voznih profilov – electric, comfort, sport, sport+, race, sleppery in individual. Še posebej je zanimiv profil slippery, ki zmanjša moč motorja in izravna krivuljo navora. S tem je vožnja v slabih voznih razmerah lažja in bolj predvidljiva. Izklopljena je tudi regeneracija zavorne energije in vožnja na elektriko.

Je pa vsak avtomobil opremljen z zračnim vzmetenjem, keramičnimi zavornimi koluti s premerom 420 milimetrov in šestbatnimi zavornimi čeljustmi.

