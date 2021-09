Brez ostrih linij: Lešnikov mercedes postavlja meje aerodinamičnosti #foto

Mercedes-Benz je začel počasi in po električnem EQC potreboval kar nekaj časa, da je na ceste zapeljal novi EQS. A zdi se, da so zdaj ujeli tempo in na avtosalonu v Münchnu predstavili naslednjo pomembno novost – električni razred E, ki se imenuje EQE.

Modelna hiearhija ostaja enaka, EQE se velikostno (in cenovno) uvršča pod EQS, a sledi oblikovnim rešitvam, ki jih je prinesel največji model. V dolžino EQE meri 4.934 milimetrov, kar je malo manj kot s 5.265 milimetri meri EQS. V primerjavi z EQS je krajša tudi medosna razdalja, 3.122 proti 3.210 milimetrom.

Vse je podrejeno aerodinamični učinkovitosti

Kot smo že omenili v uvodu, je EQE na videz zelo podoben večjemu EQS. Toda kljub temu so razlike med modeloma, predvsem so Pri EQE je na voljo tudi ogromen 56-palčni ukrivljen zaslon, ki se razteza čez celotno širino armaturne plošče. Foto: Mercedes-Benz vidne pri maski hladilnika, ki se pri EQE razteza tudi do odbijača. Nekoliko ostrejši so tudi žarometi, drugačna so platišča in nekatere svetlobne linije. Ekipa pod vodstvom Roberta Lešnika je zopet veliko pozornosti namenila aerodinamični učinkovitosti, koeficient zračnega upora pa se je ustavil pri neverjetnih 0.20. S tem je EQE postal eden najbolj aerodinamično učinkovitih modelov na svetu.

V Münchnu je Mercedes-Benz pokazal EQE 350. Poganja ga na zadnji osi vgrajen elektromotor z 215 kilovati in 530 njutonmetri navora. Ta energijo črpa iz baterije z zmogljivostjo 90,6 kilovatne ure, po merilnem ciklu WLTP pa ima 660-kilometrski doseg. Na seznamu opcijske opreme je dodaten elektromotor na sprednji osi, ki prinaša tudi štirikolesni pogon 4Matic.

Vse je podrejeno udobju

EQE ima spredaj štiritočkovno vpetje in zadaj večtočkovno vzmetenje, podobno kot novi razred S, na seznamu dodatne opreme je tudi krmiljenje zadnjih koles z največjim kotom premika do 10 stopinj. Prav tako so na seznamu dodatne opreme tudi zračno vzmetenje in prilagodljivi blažilniki.

V notranjosti bo potnike razvajal 12,8-palčni zaslon na dotik, voznik pa bo pogledal na 12,2-palčne digitalne merilnike. Najzahtevnejši kupci se bodo lahko odločili tudi za ogromen 56-palčni ukrivljen zaslon, ki se razteza čez celotno širino armaturne plošče.

Foto: Mercedes-Benz