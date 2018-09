Dars nadaljuje prenovo gorenjske avtoceste mimo Jesenic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zaključku glavne turistične sezone se začenja obsežnejša obnova dela cestišča gorenjske avtoceste med priključkoma Jesenice – vzhod in Jesenice – zahod proti Karavankam oziroma Avstriji. Kot so sporočili z Darsa, bo promet preusmerjen na polovico vozišča avtoceste, kjer bo predvidoma do konca novembra potekal le po enem pasu v vsako smer vožnje.