Danes že pravi "cik-cak" ruskega letala proti Sloveniji

Danes ob deveti uri po slovenskem času je iz St. Petersburga odletel suhoj superjet 100-95B družbe Rossiya, ki je sestrska letalska družba ruskega nacionalnega prevoznika Aeroflot. To je reden čarterski let med St. Petersburgom in Ljubljano, ki so ga letos izvedli že petič.

Kot kažeta spodnja prikaza leta, so morali danes močno spremeniti potek leta. Pred dnevi je lahko letalo izbralo najkrajšo pot prek Baltika, Poljske, Slovaške in Avstrije, danes pa je moralo leteti naokrog, in sicer prek Baltskega morja in Nemčije. Zaradi zaprtega zračnega prostora v nekaterih evropskih državah so se morali izogniti večjemu delu osrednje Evrope. Let se je podaljšal za pol ure.

Letalo bo nazaj proti Rusiji predvidoma poletelo po 12. uri. Jutri dopoldne bo v Slovenijo iz Moskve priletelo še letalo družbe Aeroflot.

Primerjava prejšnjega (desno) in današnjega leta družbe Rossiya proti Sloveniji. Danes so morali izbrati pot mimo Poljske in Češke. Tej državi so se na zahodni strani sicer močno približali, a meje zračnega prostora niso enake državnim mejam. Foto: Flightradar24

Suhoj superjet 100 je dvomotorno reaktivno potniško letalo, ki je namenjeno predvsem regionalnim letom. Suhoj ga je z znatno pomočjo Boeinga začel razvijati pred dobrimi 20 leti in prvi let opravil leta 2011. Letalo je dolgo slabih 30 metrov in ima razpon kril 27,8 metra. Prazno letalo ima maso 25,1 tone, njegova potovalna hitrost pa znaša 828 kilometrov na uro.

Updated list of airspace unavailable to flights by Russian airlines and/or private aircraft. See link for detailed NOTAMs from each country. https://t.co/3GtCYRmZUQ pic.twitter.com/DcfMe4YIrB — Flightradar24 (@flightradar24) February 26, 2022

Rdečo luč za ruska letala že izdali Britanci, Poljaki, Čehi in Bolgari

Na let obeh ruskih letal proti Sloveniji vplivajo omejitve uporabe zračnih prostorov nekaterih držav. Zaprt je zračni prostor nad Ukrajino, Rusija je omejila del svojega zračnega prostora na zahodu države, za ruska civilna letala so svoj zračni prostor že zaprle Velika Britanija, Poljska, Češka in Bolgarija.

Za ruska letala, ki prihajajo proti zahodni Evropi, je tako zaprt večji del osrednjega evropskega zračnega prostora. Danes zjutraj je letalo Aeroflota iz Moskve do Budimpešte potrebovalo dodatnih 70 minut.

Rusi so sprejeli povračilne ukrepe in zdaj tudi britanska letala ne smejo leteti prek njihovega ozemlja. Letalo British Airways je moralo pot iz Londona do indijskega Delhija zato podaljšati za skoraj 900 kilometrov oziroma dodatno uro leta. Iz Rusije v Veliko Britanijo sicer redno leti Aeroflot, prepoved pa bo vplivala tudi na vsa zasebna ruska letala.

Zračni prostor nad Slovenijo še brez sprememb

Slovenija za zdaj še ni sprejela omejitev uporabe zračnega prostora za letala iz Rusije. Vlada je včeraj sprejela odločitev o omejitvah v zračnem prostoru Republike Slovenije, s katerimi bo vojaškim letalom zavezniških držav omogočena poenostavljena uporaba našega zračnega prostora za prelete v primerih razmeščanja enot na vzhodnem krilu Nata, pri čemer bo zagotovljena ustrezna koordinacija s civilno kontrolo zračnega prometa. Omejitve ne bodo vplivale na izvajanje rednega letalskega prometa.

Tako imenovano sporočilo NOTAM (Notice to Airmen oziroma sporočila pilotom) sicer lahko izdajo posamezno letališče, kontrola zračnega prometa ali pa vlada s pristojnim ministrstvom. V zdajšnjem primeru bi do morebitne prepovedi preletov za ruska letala lahko prišlo na račun vladne odločitve. Kot so nam potrdili iz družbe Fraport Slovenija, ki je lastnik mednarodnega letališča Jožeta Pučnika na Brniku, za zdaj komercialni promet med Rusijo in Slovenijo poteka nemoteno.