Danes test, kmalu dilema: Kako dolgo bodo Slovenci še morali kupovati avte?

Pod imenom Drive Me se skriva možnost kratkotrajnih ali večdnevnih najemov nekaterih modelov znamk Toyota in Lexus. Rezervacija se opravi prek mobilne aplikacije ali interneta, strošek najema pa že upošteva vse vzdrževalne stroške in gorivo. Foto: Gregor Pavšič

Imeti isti avtomobil ali jih izbirati glede na trenutne potrebe? Kupiti pri trgovcu čisto svoj avtomobil ali le ustrezne pakete mobilnosti? To so aktualna vprašanja avtomobilske industrije in prvi odgovori počasi prihajajo na trg. Sistem souporabe je zdaj v Sloveniji začela tudi Toyota.

Vse več avtomobilskih trgovcev se zaveda sprememb v prodajnih navadah kupcev in počasi so temu že začeli prilagajati svoje poslovne modele. Nakup avtomobila danes pomeni odločitev za en model, ki ga nato kupec vozi tudi deset ali več let. V času izjemno hitro razvijajoče se tehnologije zato ni preprosto izbrati vozila, ki ne bi bilo že čez leto ali dve zastarelo.

Ena izmed možnosti so poslovni najemi avtomobilov, pri katerih je mogoče vozila menjati na nekaj let in tako ima uporabnik v rokah vselej moderno vozilo. Počasi pa se rišejo tudi obrisi prihodnjih paketnih prodaj mobilnosti, ne avtomobilov. Za določen znesek bo torej kupec dobil pravico do kombinirane uporabe različnih vozil določenega proizvajalca. Marsikomu bi na primer med tednom ustrezal manjši avtomobil, ob koncu tedna karavan ali športni terenec, nekajkrat na leto pa športni avtomobil.

Toyota bo v Sloveniji avtomobile tudi oddajala v souporabo

Enega takih projektov so začeli na noge postavljati pri Toyotinem uvozniku za Slovenijo in regijo. Pod imenom Drive Me se skriva možnost kratkotrajnih ali večdnevnih najemov nekaterih modelov znamk Toyota in Lexus. Rezervacija se opravi prek mobilne aplikacije ali interneta, strošek najema pa že upošteva vse vzdrževalne stroške in gorivo. V osnovni ceni je vključena določena količina kilometrov. Dve uri najema hibridne toyote corolle tako staneta 16 evrov, celodnevni najem avtomobila pa 68 evrov.

Trenutno je v projektu šest vozil, in sicer omenjena corolla, lexusa UX in LS, dve toyoti RAV4 in toyota prius.

Toyota corolla je za zdaj najcenejši avtomobil za najem v sistemu Drive Me. Foto: Gregor Pavšič

Pilotni projekt za šest podjetij iz ljubljanskega BTC: enourni najem avtomobila za devet evrov

Za zdaj je to le pilotni projekt za podjetja (B2B), v katerem sodeluje šest podjetij iz ljubljanskega BTC. Tja letno pripelje kar 12 milijonov vozil, torej vsak dan skoraj 33 tisoč. Učinkovitejša uporaba službenih flot lahko razbremeni marsikatero manjše podjetje, ki nima zaposlenih ljudi za upravljanje vozil. Odpadejo skrbi za čiščenje, točenje goriva, nakup vinjet, gum, servise in podobno.

Cenik najema avtomobilov v sistemu Drive Me:

Vključeni kilometri Toyota corolla Toyota RAV4 Lexus UX Lexus LS 1 ura 20 km 9 EUR 12 EUR 14 EUR 19 EUR 2 uri 30 km 16 EUR 19 EUR 31 EUR 31 EUR 3 ure 60 km 21 EUR 25 EUR 42 EUR 42 EUR 4 ure 70 km 29 EUR 32 EUR 58 EUR 58 EUR 8 ur 150 km 48 EUR 65 EUR 110 EUR 110 EUR Popoldanski najem (17.30-7.30) 30 km* 20 EUR 28 EUR 32 EUR 38 EUR Celodnevni najem (pon.-čet.) 180 km* 68 EUR 93 EUR 104 EUR 148 EUR Najem za čez konec tedna 110 km** 110 EUR 160 EUR 175 EUR 220 EUR

*Vsak nadaljnji kilometer je 0,30 evra.

**Prevzem in vračilo s polnim rezervoarjem, morebitne dodatne stroške goriva krije uporabnik.

Rezervirana mesta pred Kristalno palačo v BTC. Foto: Gregor Pavšič Ne skrivajo ambicij po širjenju storitve na trg fizičnih strank

Naslednja želja pa je nedvomno rešitev ponuditi tudi fizičnim strankam, je potrdil Gregor Mauko, direktor Toyote Adrie. Najprej bodo sistem odprli za vsa podjetja iz BTC, kjer bosta za zdaj tudi osrednji točki za prevzem in vračilo avtomobilov (trenutno ena točka). Če bo potrebno, bodo prilagajali število vozil ter sproti analizirali želje in potrebe uporabnikov.

Prilagoditi bo morda treba cene in narediti bolj privlačne najeme zunaj največjih konic povpraševanj. Ob širitvi poslovanja bi bila že precej velika tudi naložba v tak vozni park. Po Maukovih besedah bodo avtomobile menjali na približno tri mesece oziroma po deset tisoč prevoženih kilometrih.

In še to: najkrajši čas najema vozila bo za zdaj ena ura, najdaljši pa 720 ur oziroma 30 dni. Med posameznimi najemi bodo imeli upravitelji 30 minut za urejanje vozila. Ob morebitnih prekrških bo voznik poleg globe plačal dodatnih 50 evrov upravitelju sistema, enako tudi pri odvozu s pajkom. Morebitno kajenje v avtomobilu bo stalo 300 evrov.