Daimler zaostruje varčevalne ukrepe: brez službe 30 tisoč ljudi?

Kot poročajo viri znotraj podjetja namerava Daimler še zaostriti varčevalne ukrepe, ki so jih določili pred izbruhom epidemije Covid-19. Službo bi lahko izgubilo do dvajset tisoč ljudi.

Zaradi še trajajočih pogovorov s sindikatom delavcev vir ni želel biti izpostavljen, a je potrdil, da so pri Mercedes-Benzu še zaostrili varčevalne ukrepe in želijo namesto 1,6 milijarde evrov privarčevati kar dve milijardi evrov. Koliko ljudi bo ostalo brez službe bo odvisno od različnih faktorjev, med njimi tudi s stopnjo sprejemanja prostovoljnih odkupov in prizadevanja za ukinitev nekaterih IT-storitev.

Tiskovni predstavnik Daimlerja ni želel komentirati zadeve, a kot je poročal nemški Manager Magazin bi lahko Daimler odpustil tudi 30.000 ljudi, kar je deset odstotkov vseh zaposlenih v podjetju.

Sindikat že udaril po mizi

Potem, ko je Daimler razkril izgubi v višini 1,68 milijarde evrov v prvem četrtletju in namigovanjih o zaprtju tovarne v Franciji, so se Kallenius je že novembra napovedal strategijo, ki je znotraj koncerna predvidevala deset tisoč odpuščanj. Februarja naj bi to število povečal na 15 tisoč, zdaj pa je po poročanju Manager Magazin zaradi epidemije ogroženih celo 30 tisoč delovnih mest. Foto: Mercedes-Benz oglasili sindikati. Vodilni predstavniki so zavrnili kakršnokoli zaprtje tovarn in zavrnili ponovna pogajanja o paktu, ki izključuje prisilna odpuščanja do leta 2030. S tem bi lahko prišlo do večjega spora med vodstvom znamke in sindikati.

Včeraj so se sestali sindikati in vodstvo, a če ne bo prišlo do dogovora bodo sindikati bodo združili svoje vrste v vseh tovarnah in jih obveščali o naslednjih korakih, so sporočili iz delovnega sveta. V sporočilu Micheal Brechtu, najvišjemu predstavniku sindikata pri Daimlerju in enemu izmed članov upravnega odbora podjetja, so sindikati zapisali, da sta pretekli dogovor sindikata in zagotovilo o službah nedotakljiva.