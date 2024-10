Dacia je uradno razkrila model bigster, svoj največji in najmočnejši avtomobil do zdaj.

Dacia je po istomenskem konceptu razkrila tudi serijskega bigsterja, ki ga bodo pokazali tudi na avtomobilski razstavi v Parizu. Tehnično je bigster povezan z dusterjem, na ceste pa prihaja naslednje leto z začetno ceno okrog 30 tisoč evrov.

Foto: Dacia

Zanimive dimenzije največje dacie

Oblikovno bo bigster postaven športni terenec z 19-palčnimi kolesi (na voljo bodo tudi 17- in 18-palčna), navidezno pa je zelo podoben manjšemu bratu dusterju. Dacia bo z bigsterjem prvič ponudila možnost strehe v črni barvi. Bigster bo dolg 4,57 metra, visok 1,71 metra, širok 1,81 metra in bo imel 22 centimetrov oddaljenosti od tal.

Prtljažnik ima prostornino 667 litrov (pod zadnjo polico) in sodi med največje v razredu. Aduta prtljažnika bosta tudi njegova dolžina in širina. Zadnja klop je prav tako deljiva v razmerju 40:20:40.

Povsem nov hibridni sklop, najbolj priljubljen pa bo cenejši bencinar TCe 140

Osnovni motor bo trivaljni bencinski TCe 140, ki prinaša blago hibridni pogon. To je nadgradnja motorja TCe 130 iz dusterja. Ta motor bo na voljo tudi v kombinaciji s štirikolesnim pogonom. Novost pa bo hibridni pogon Hybrid 155, ki je tudi prva uporaba takega pogona v Renaultovi skupini. Združuje štirivaljni bencinski motor z močjo 80 kilovatov in dva elektromotorja ter baterijo kapacitete 1,4 kilovatne ure. Menjalnik je elektrificiran in ima štiri prestave za klasični in dve za elektromotorja.

Foto: Dacia

Foto: Dacia

Foto: Dacia

Foto: Dacia