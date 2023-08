CUPRA sedaj končno tudi v Mariboru!

Oglasno sporočilo

Popolnoma nov prodajni salon znamk CUPRA in SEAT v Mariboru na Ptujski cesti je pomembna novost za vse ljubitelje avtomobilov v središču Maribora in vsej štajerski regiji. Obe znamki sta namreč znani po svoji izjemni dinamičnosti in športnosti, zato je njihova prisotnost v Mariboru izjemno razburljiva.

Pri Porsche Ptujska cesta se je pred dnevi odprl popolnoma nov salon za vse bolj priljubljeni mladi znamki CUPRA in SEAT. Preverite, zakaj jih je vredno obiskati te dni! Foto: Porsche Inter Auto

Znamka CUPRA je mlada znamka, ki se je uveljavila kot sinonim za športnost, strast in ekskluzivnost. Avtomobili navdušujejo s svojo vrhunsko tehnologijo in dinamičnim dizajnom. Modeli CUPRA, kot so Leon, Born, Formentor in Ateca, so zdaj že na voljo pri Porsche Ptujska cesta.

Preverite najnovejše modele CUPRA: CUPRA Born – popolnoma električni model

– popolnoma električni model CUPRA Formentor – zmogljivi kupejevski športni terenec

– zmogljivi kupejevski športni terenec CUPRA Leon – vrhunski športnik

– vrhunski športnik CUPRA Ateca – dinamični športni terenec

Hkrati nov prodajni salon v Mariboru ne bo ponujal samo vozil znamke CUPRA, temveč tudi vozila znamke SEAT. SEAT je že dolgo znan po svoji zanesljivosti, udobju in sodobnem dizajnu. Modeli, kot so Leon, Ibiza, Arona in Ateca, so prav tako že na voljo v Mariboru pri Porsche Ptujska cesta in bodo zadovoljili tiste, ki iščejo sodobna, dinamična, praktična in dostopna vozila.

Preverite najnovejše modele SEAT: SEAT Ibiza – mestna zapeljivka

– mestna zapeljivka SEAT Arona – urbani mestni športni terenec

– urbani mestni športni terenec SEAT Leon – vsestranska izbira, tudi karavan

– vsestranska izbira, tudi karavan SEAT Ateca – družinski športni terenec

– družinski športni terenec SEAT Tarraco – velik športni terenec do sedem sedežev

Foto: Porsche Inter Auto

Odprtje prodajnega salona znamk CUPRA in SEAT v Mariboru prinaša številne prednosti vsem strankam. Poleg raznovrstne ponudbe vozil bodo stranke imele dostop do celovite storitve, vključno s prodajo vozil, servisom, vzdrževanjem, finančnimi storitvami in testnimi vožnjami. Izkušeno osebje omogoča strankam, da bodo lahko celovito doživele znamki CUPRA in SEAT. To je odlična priložnost za ljubitelje avtomobilov, da odkrijejo špansko strast do vožnje ter se prepustijo vrhunski izkušnji vožnje s stilom in zmogljivostjo.

Posebna ponudba: CUPRA Formentor 1.5 TSI – naročite ga po svojih željah! Zelo bogato opremljen, zmogljiv in varčen motor 1.5 TSI (110 kW/150 KM) z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. redna cena: že od 33.987 evrov*

akcijska cena s CUPRA SEBON financiranjem/zavarovanjem: že od 29.987 evrov* Preverite ponudbo: CUPRA Formentor akcija

Lepo vabljeni v nov salon pri Porsche Ptujska cesta, kjer vas poleg ponudbe CUPRA čaka tudi ugodna ponudba vozil SEAT: SEAT akcija

"Salon CUPRA in SEAT pri Porsche Ptujska cesta ne bo samo prodajni prostor, ampak tudi prostor za izmenjavo izkušenj. Kupci bodo imeli priložnost za srečevanje z drugimi lastniki vozil znamke CUPRA ter izmenjavo mnenj o vozilih, servisih in drugih izkušnjah," je povedala Anita Podgorelec, prodajna svetovalka v novem prodajnem salonu. Foto: Porsche Inter Auto

O vseh drugih novostih smo povprašali direktorja Boštjana Pepevnika, ki nam je dal vpogled v razvoj teh znamk na štajerskem območju.

Foto: Porsche Inter Auto

1. Kaj vas je navdihnilo, da ste se odločili za odprtje novega salona znamk CUPRA in SEAT v Mariboru?

Zavedali smo se, da je lokacija na Ptujski cesti zares vrhunska v vseh pogledih, saj gre za priljubljeno lokacijo v tem delu mesta, skorajda središču mesta, preprosto dostopno z vseh smeri. Na lokaciji Porsche Ptujska cesta so zdaj že na voljo testna vozila, da bodo stranke lahko preizkusile najnovejša vozila CUPRA in SEAT. Prav tako je strankam že na voljo pooblaščeni servis znamk CUPRA in SEAT.

2. Kakšne prednosti in edinstvenosti prinašata znamki CUPRA in SEAT na lokalni avtomobilski trg v Mariboru?

Z velikim navdušenjem pričakujemo, da bo novi salon CUPRA in SEAT močno prispeval k prepoznavnosti znamke ne le v mariborski regiji, temveč po vsej severovzhodni Sloveniji. Vizija znamk CUPRA in SEAT pri Porsche Ptujska cesta je jasna, strankam želimo ponuditi najboljšo prodajno izkušnjo, vrhunske servisne storitve, možnosti financiranja ter samo izkušnjo znamk CUPRA in SEAT na najvišji mogoči ravni.

3. Kako bo nova razstavno-prodajna enota izpolnjevala potrebe in pričakovanja lokalnih ljubiteljev avtomobilov teh športnih in dinamičnih znamk? Katere so ugodnosti za kupce?

Naš salon ponuja širok izbor modelov znamk CUPRA in SEAT, kar bo strankam omogočilo, da izberejo vozilo, ki najbolje ustreza njihovim potrebam, okusu in življenjskemu slogu. Naši usposobljeni prodajni svetovalci bodo strankam na voljo s strokovnim svetovanjem ter informacijami o različnih modelih, funkcijah, zmogljivosti in možnostih. S tem jim bomo pomagali pri sprejemanju informirane odločitve glede nakupa avtomobila. Ponujamo možnost testnih voženj z različnimi modeli, tako da bodo stranke lahko izkusile vožnjo ter se prepričale o zmogljivosti in udobju vozil.

4. Ali ste pri zasnovi novega salona CUPRA in SEAT razmišljali tudi o prihodnosti in trajnosti? Ste se pri gradnji držali najnovejših sodobnih trendov?

Pri novem salonu gre za inovativen in zelo digitalen koncept. Vsekakor smo pri gradnji novega salona sledili najnovejšim smernicam za nizkoenergijsko gradnjo z veliko naravne osvetlitve, odločili smo se za leseno skeletno konstrukcijo, s čimer smo izkazali skrb za okolje s čim manjšim ogljičnim odtisom. Salon je izveden po najnovejših standardih znamk CUPRA in SEAT, z veliko novostmi, tudi na področju digitalizacije, kar bo stranke zagotovo navdušilo.

5. Kaj je najbolj navdušilo nove stranke v salonu? Kateri modeli so na voljo?

Navdušenje prvih stranke nad našim novim salonom je bilo izjemno. Stranke so bile predvsem navdušene nad samim modernim digitalnim salonom, strokovnim osebjem in najnovejšimi modeli. V salonu so že razstavljeni večinoma vsi modeli CUPRA in SEAT.

6. Katere ugodnosti so trenutno na voljo kupcem vozil CUPRA in SEAT? Kaj ponuja novi salon?

Vsem kupcem so vedno na voljo ugodnosti ob nakupu. Vsem strankam ponujamo prilagojene finančne rešitve, ki jim bodo pomagale pri nakupu želenega avtomobila. Ta trenutek so s posebnim financiranjem kupcem na voljo modeli SEAT Hola! po zares ugodnih cenah, tudi modeli CUPRA so na voljo z dodatnimi ugodnostmi. Poleg prodaje avtomobilov zagotavljamo dodatne storitve, kot sta servis in vzdrževanje vozil, da bomo kupcem omogočili dolgoročno zadovoljstvo z njihovim nakupom. Naši modeli znamk CUPRA in SEAT so opremljeni s sodobnimi tehnološkimi funkcijami, ki bodo strankam zagotovile udobje, varnost in povezljivost na višji ravni.

7. Zakaj je novi CUPRA Formentor trenutno najbolj priljubljen model v vašem salonu?

Gre za športni model, kupejevski športni terenec z veliko dinamike, ki hkrati ponuja veliko prostornosti in učinkovitosti. Ravno zdaj je kupcem na voljo v zares posebni ponudbi, kakršne še ni bilo. Kupci lahko izbirajo med različnimi modeli z bogato serijsko opremo in vrhunskim pogonskim sklopom. Ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja in zavarovanje CUPRA ter popusta v obliki znižanja maloprodajne cene.

Kontakt: salon CUPRA Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Anita Podgorelec, anita.podgorelec@porsche.si, 051 219 446

Foto: Porsche Inter Auto

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Pogoji akcije

*Slike so simbolične, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do 31. 7. 2023 oziroma do preklica. Veljavnost akcije preverite pri prodajnih svetovalcih.

*Prihranek do 4.000 evrov z DDV že vključuje priporočen prihranek v višini 3.000 evrov z DDV in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 evrov z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d.o.o., firma za leasing, Ljubljana in zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji in permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije SEBON_02_2023 (več na www.porscheleasing.si).

**Permanentno Porsche Kasko zavarovanje za 1 evro/mesec velja eno leto, če bo zavarovanje v veljavi vsaj dve leti. Velja za vozila, financirana prek skupine Porsche Finance Group Slovenia, premija je navedena z 8,5 odstotka DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV 1 (več na www.porscheleasing.si).

Akcija velja do preklica oz. do odprodaje omejene količine vozil na zalogi.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot sta denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, ne na uradni homologaciji. Znamka si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne, preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti.

Več na www.porscheleasing.si.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.