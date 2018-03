Čuden hobi? Iz ZDA v Slovenijo, da vidi dirkališče.

Randy Lewis je zanesenjak iz ZDA, ki potuje po celem svetu in obiskuje različna avtomobilska dirkališča ter spoznava nove države. Foto: osebni arhiv

Randy Lewis namerava letos prvič obiskati tudi cestnohitrostno dirko v Sloveniji. Foto: osebni arhiv Slovenija je z začetkom prenove poligona Gaj lani spet dobila pravo avtomobilsko dirkališče. To je dobilo nov asfalt, robnike in zaščitne ograje. Čeprav se je projekt obnove dejansko šele začel in so infrastrukturne razmere v Gaju zgolj zasilne, so tam letos napovedane štiri cestnohitrostne dirke. Prvo bodo tam izpeljali sredi aprila.

Iz Los Angelesa na Dolenjsko

Lani na nekaterih izpeljanih dirkah ni bil omogočen vstop gledalcev, saj so bile zaradi nerešenega pravnega položaja dirkališča te prireditve zaprtega tipa. Letos si želi Gaj obiskati tudi Poligon Gaj je dobil novo asfaltno podlago, ograje in robnike. Foto: Gregor Pavšič Američan Randy Lewis, ki slovi kot domnevno najuspešnejši svetovni 'trackchaser'. To so zanesenjaki, ki obiskujejo najrazličnejša dirkališča v kar največ različnih državah po svetu.

"Do danes sem gledal avtomobilske dirke na 2.421 različnih dirkališčih v 78 državah. V vaši regiji sem bil tudi že v Bosni, na Hrvaškem in Srbiji, nazadnje pa sem na seznam novih držav vpisal Belorusijo. Navadno obisk dirkališča združim z ogledom države. Veselim se prihoda v Slovenijo, saj je spoznavanje okolice zelo pomemben del tega hobija," pravi Lewis, ki je sicer 69-letni upokojenec in avtomobilski navdušenec.

"To je moj hobi, ki pa vseeno ima določena pravila. Dirkači morajo na primer istočasno štartati ob zeleni zastavi oziroma luči," dodaja Američan, ki sicer živi blizu Los Angelesa.

Hobi, ki nikakor ni poceni

Sam zase pravi, da najpogosteje dobi vprašanje, kako si lahko privošči tako pogosta potovanja po celem svetu. Natančnega odgovora ne podaja. Razkril pa je, da na leto preživi v hotelih od 140 do 150 noči. Opravi več kot 200 poletov z letali in najame več kot 50 avtomobilov.

Lewis med obiskom avtomobilske dirke v Bosni in Hercegovini. Foto: osebni arhiv