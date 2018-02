Črn dan za voznike dizlov: nemška mesta jim lahko prepovejo vožnjo #video

Zvezno upravno sodišče v Leipzigu je odločilo, da so prepovedi vožnje dizelskih avtomobilov v mestnih središčih zakonite. Kot razlog so navedli čezmerno onesnaževanje okolja s škodljivimi dizelskimi izpusti, ki v nekaterih mestih presegajo dopustne vrednosti.

Je pa zvezno upravno sodišče mestoma Stuttgart in Düsseldorf naložilo revizijo okoljskih načrtov, med drugim zaradi preverjanja skladnosti z načelom proporcionalnosti. Po odločitvi sodišča lahko mesta o tem odločajo samostojno, morajo pa upoštevati smernice, kot je načelo proporcionalnosti. Zaradi slednjega morajo prepoved uvesti postopno.

Prepoved je zahtevala nemška okoljevarstvena organizacija Deutsche Umwelthilfe (DUH), ki opozarja na alarmantno visoke koncentracije dušikovih oksidov v urbanih predelih. Najslabše naj bi bile razmere v Münchnu, Stuttgartu in Kölnu.

Video: AP

V Stuttgartu in Duseldorfu bi lahko mestne oblasti dokaj hitro sprejele omejitve uporabe dizelskih vozil, a vsaj v primeru Stuttgarta se to ne bo zgodilo pred 1. septembrom. Mogoče je, da bodo najbolj onesnažena mesta počakala na usmeritev na ravni države, ki tudi ureja posebne modre nalepke za dizelska vozila. Predvidoma bi lahko omejevanje oziroma prepoved vožnje doletelo vse dizelske avtomobile, ki nimajo vsaj normativov Euro 6. V Nemčiji to pomeni 10 od 15 milijonov dizelskih vozil na cestah. To bi lahko imelo precejšnje posledice za nemško avtomobilsko industrijo, ki v veliki meri sloni na dizelskih motorjih.



Do omejitev bo predvidoma sicer prišlo postopoma, vsekakor pa bo imela današnja odločitev tudi vpliv na trg rabljenih vozil tako v Nemčiji kot posredno tudi v Sloveniji.



Iz vidika onesnaženosti so problematična mesta tudi München, Köln, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Mainz, Mannheim in Nürnberg, je poročal časnik Suddeutsche Zeitung.

Tamkajšnja sodišča so že delno ugodila zahtevam DUH, vendar so se na odločitev pritožile oblasti v posameznih mestih, poročajo nemški mediji. Te drastične ukrepe bi sicer sprejeli predvsem v zimskem obdobju, ko so običajno vrednosti onesnaženosti zraka z delci (pre)visoke.

Takojšnja prepoved malo verjetna

V Nemčiji sicer ne pričakujejo takojšne prepovedi vožnje dizlov skozi mesta, saj bi tako drastičen ukrep povzročil prometni kaos. Prav tako nemška policija sporoča, da je kadrovsko podhranjena in take prepovedi ni sposobna v celoti nadzirati. V najboljšem primeru lahko zagotovijo le naključne preglede.

Zdravstvene težave, povezane z onesnaženjem, naj bi bile razlog za več sto tisoč smrti v Evropski uniji na leto.

