Citroënova napoved: vrača se nekoč znani model #video

To je prvi napovedni video povratka Citroënovega modela C5, ki ima sicer dvajsetletno zgodovino. Toda če je bil to nekoč klasični francoski limuzinski in karavanski avtomobil, bo zdaj drugače. V tretji generaciji bo pričakovano dobil linije križancev. Pri Citroënu napovedujejo, da bo novi C5 združeval linije kombilimuzin, karavanov in križancev. Za zdaj veliko tehničnih podrobnosti o avtomobilu, ki bo predvidoma nastal na koncernski platformi EMP2 (enako kot peugeot 508), še ni znanih. Francozi bodo avtomobil v celoti razkrili že v ponedeljek.

Citroën je samostojni model C5 izdeloval prek dveh generacij in sicer med leti 2001 in 2017. Pred dvajsetimi leti je nasledil model xantia, bil pa je prvi z vnovič rojenim načinom poimenovanja vozila z oznako črke C in določene številke. V tridesetih letih prejšnjega stoletja so tako poimenovanje pri Citroënu že uporabljali. Danes kratico C5 uporabljajo pri modelu C5 aircross.

Klasičnega C5 so prenehali izdelovati pred štirimi leti. Foto: Citroën

Citroën oznako C5 trenutno uporablja pri modelu C5 aircross. Foto: Gašper Pirman