Citroënova hibridna tehnologija: udobje, varčnost in več električne vožnje

Blagi hibridi so postali resnični hibridi in Citroën z najnovejšimi modeli, kot so novi C3, C3 Aircross, C4, C4 X in C5 Aircross, postavlja nova merila. Sposobnost opraviti do 50 odstotkov mestnih poti zgolj na elektriko in legendarno udobje, ki ga ponuja znamka, Citroënove modele dvigujeta nad konkurenco.

Citroënova tehnologija MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) 48V ni namenjena zgolj podpori motorju na notranje zgorevanje, temveč omogoča resnično električno vožnjo v urbanih okoljih. Hibridni sistemi v novih Citroënovih modelih skrbijo za tiho in tekoče premikanje po mestu, brez vibracij in z občutno manjšo porabo goriva.

Napredna tehnologija v harmoniji z udobjem

Srce hibridnega sistema je nov, 1,2-litrski bencinski turbomotor, ki ima odvisno od modela 74 kW (100 KM) ali 100 kW (136 KM), je povezan s samodejnim robotiziranim šeststopenjskim menjalnikom ter v sebi združuje elektromotor za dodatni navor in povsem samodejno preklapljanje med električnim in bencinskim pogonom. Majhna, a učinkovita 48-voltna litij-ionska baterija je pod voznikovim sedežem, zato ne vpliva na prostornost kabine ali prtljažnega prostora. Električni motor z 21 kW (28 KM) omogoča tiho speljevanje in mestno vožnjo praktično brez porabe goriva, medtem ko pri pospeševanju ponuja dodatno moč in izboljšano odzivnost. Ob vsakem zaviranju ali upočasnjevanju sistem regenerira energijo in jo shrani za kasnejšo uporabo, kar povečuje delež električne vožnje in dodatno zmanjšuje porabo goriva.

Dodatno dinamiko pri vožnji omogoča sinhroni električni motor s trajnimi magneti, ki doseže največjo moč 21 kW (28 KM) in navor 55 Nm. To omogoča povsem tiho speljevanje in premikanje vozila. Pri nižjih hitrostih lahko električni pogon deluje samostojno, brez vključitve klasičnega motorja, kar pomeni, da voznik pri speljevanju ob semaforjih ali pri parkiranju doživlja občutek vožnje z električnim vozilom.

Hibrid s pravim električnim učinkom

Koliko vožnje z električnim pogonom zmorejo najnovejši Citroënovi modeli? Praksa kaže, da lahko ob mestni vožnji tudi več kot 50 odstotkov vožnje opravijo zgolj na elektriko. To pomeni, da vozilo pri nižjih hitrostih in v gostem prometu pogosto sploh ne uporablja bencinskega motorja, temveč se premika neslišno in brez emisij.

Citroënova hibridna tehnologija prinaša številne prednosti tudi pri vožnji zunaj mest, predvsem na podeželju in medkrajevnih cestah. Pri medmestni vožnji (ob hitrosti med 50 in 90 km/h) lahko sistem ohrani tudi do 25 odstotkov električne vožnje. Manjša baterija se hitro napolni že med kratkimi spusti, na primer ob sprostitvi pedala za plin pred krožnim prometom ali pri zaviranju pred ovinkom. Na podlagi omenjene rekuperacije električne energije se baterija sproti polni in nato vozniku pomaga pri pospeševanju, vključevanju v promet ali prehitevanju počasnejših vozil. Na avtocesti pa hibrid varčuje tako, da ob stalnih hitrostih izklaplja motor na notranje zgorevanje, kadar voznik ne pritiska na plin, kar omogoča dodatne prihranke pri gorivu.

Brez kompromisov pri udobju

Citroën ostaja zvest svoji filozofiji Advanced Comfort, kar pomeni, da je vožnja s hibridnimi modeli ne le varčna, temveč tudi izjemno udobna. Sedeži Advanced Confort v povezavi z vzmetenjem s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki poskrbijo za mehko prestrezanje neravnin in učinek leteče preproge.

Citroënova hibridna tehnologija prinaša dodatno prednost v obliki preprostega vzdrževanja. Ker sistem ne vsebuje klasične torne sklopke, značilne za ročne menjalnike, in je zasnovan brez zapletenih komponent klasičnih hibridnih pogonov, omogoča optimizirane stroške servisiranja. Ob tem vozilo ohranja svojo prostornost in praktičnost, kar prispeva k brezskrbni uporabi v vsakdanjem življenju.

Prihodnost je tu

Citroënova hibridna tehnologija prinaša pravo električno vožnjo brez potrebe po polnjenju na vtičnici. Najnovejši modeli so tako idealna izbira za voznike, ki iščejo kombinacijo inovativne tehnologije, nizke porabe in vrhunskega udobja. Pravi Citroën: napreden, udoben in varčen.

Odkrijte več o novi generaciji Citroënove hibridne tehnologije in preverite ponudbo pri najbližjem prodajalcu.

