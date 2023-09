Citroën Ami: doživetje z mestnim električnim vozilom pri hitrosti 45 km/h

Oglasno sporočilo

Bil je prvi teden izposoje testnega vozila Citroën Ami in odločila sem se, da presnetim svojo nečakinjo s prevozom iz šole. Ko sem jo vozila domov, sem opazila, kako posega po telefonu, in niso mi bila všeč sporočila, ki jih je pošiljala vrstnikom, niti to, kako je to nenavadno vozilo lahko sprožilo tako ekstremna čustva v njej in jo je tako zlahka spravilo v zadrego.

"Daj, pojdiva dol s te ceste! Ljudje kar naprej strmijo v naju. Nekateri kažejo s prstom in se smejijo. Nekdo je pravkar trobil za nama. To je grozno. Ali nisi mogla priti z normalnim avtom?"

Jaz sem do takrat uživala v njegovi drugačnosti. Menila sem, da je to avto, ki sproži pogovore in nasmeji ljudi s svojo nenavadnostjo ter spremeni lego avtomobile iz našega otroštva v razigrano resničnost.

Na začetku tistega dne sem pogledala skozi okno in videla skupino sosedov, ki so si ga z vseh kotov ogledovali, ter mimoidoči par na električnih skirojih, ki je želel razumeti, kaj je bilo pred njihovimi očmi.

Pred dnevi sem se z njim zapeljala v nakupovalno središče v Ljubljani in ga parkirala v parkirni hiši. V resnici sem bila tam zaradi priložnosti, da ga fotografiram poleg ogromnega športnega terenca, kjer je bilo kolo veliko kot cel moj avtomobil, vendar je njegov neizpodbiten magnetizem premagal vsak cinizem. Moški in ženske vseh starosti, ki nosijo čevlje ali ročne torbice, ki stanejo skoraj toliko kot ta avto, so želeli vedeti več. Kaj je to? Ali ga lahko kupim? Ali ni preprosto ljubek?

No, to je Citroën Ami. In da, lahko ga kupite. In da, je ljubek. Verjetno so tako mislili vsi, ki so mi morali slediti pri najvišji hitrosti 45 km/h na uro na katerikoli cesti z omejitvijo 60 km/h. Ste bili morda tudi vi med njimi?

Ami ni klasificiran kot avtomobil, temveč štirikolesnik in je Citroënova dostopna rešitev mobilnosti brez emisij, ki ga poganja električni motor s samodejnim menjalnikom.

Morda je zgrajen le za dva, toda ker je baterija v tleh, je v notranjosti izjemno veliko prostora in več kot dovolj za spodoben tedenski nakup živil. Sedite visoko in obdani z okni, in medtem ko se ljubka potniška okna z vodoravnimi tečaji, ki jih navdihuje "spaček", dvignejo samo navzgor, je iz vozila vidljivost odlična.

V kombinaciji z Amijevimi kompaktnimi merami in osupljivim obračalnim krogom je to mestno vozilo izjemno okretno, zaradi česar je premikanje po mestnem središču preprosto opravilo, hkrati pa vam omogoča parkiranje na najmanjših parkirnih mestih.

Morda bi se v svojem športnem terencu počutila bolj zmogljivo in varno, toda občutek popolne svobode, ki izhaja iz sedenja za volanom Amija, se ne more primerjati z nobenim drugim vozilom, ki sem ga vozila.

Njegova prepoznavna in vesela podoba je skoraj enaka spredaj in zadaj. Samo po obliki strehe in stekla ter barvi luči (spredaj bela, zadaj rdeča) lahko ugotovite, v katero smer gre. Prav tako je višji od klasične športne limuzine. Tako zagotavlja dvignjen položaj za vožnjo, popoln za uporabo v mestu.

Ami je zasnovan za uporabo kot drugo prevozno sredstvo, mestu prijazno, z najvišjo hitrostjo 45 kilometrov na uro.

Kupci lahko izbirajo med šestimi različicami: standardni My Ami Ami, My Ami Color z modrimi, oranžnimi ali sivimi dodatki, My Ami Pop in vrhunski My Ami Tonic. Za podjetja, ki poslujejo v mestnem okolju, je na voljo možnost My Ami Cargo, ki nima sovoznikovega sedeža in ima namesto njega večslojni predal za shranjevanje, s čimer poveča prostornino nakladanja na 400 litrov in sprejme tovore do 1,2 m dolžine in 140 kg teže.

Sodobni avtomobili so postali preveliki za mesta in javni prevoz ni enak, odkar smo se vsi navadili, da ne preživimo niti ene ure na dan v neposredni bližini pazduhe neznanca na avtobusu. Inovativnost in cenovna dostopnost sta stvari, ki ju primanjkuje, povpraševanje pa je veliko.

Po dnevih vožnje in nekaj prevoženih kilometrih sem spoznala, da Citroën Ami ni nikogar pustil ravnodušnega, in če že ni priklical nasmeha na obraz, pa zagotovo veliko zanimanja. Mene je vsekakor osrečil in mi popestril dan.

Avtorica članka: Polona Gruden

