Cesta bo pokala po šivih: vrhunci, ki odtehtajo obisk #foto

Cesta med Ilirsko Bistrico in Šembijami bo ta konec tedna pokala po šivih. Pa ne zaradi kolon turistov, ki se bodo morali peljati po glavni cesti Pivka–Ilirska Bistrica, temveč zaradi več kot 200 tekmovalcev na gorski dirki za evropsko prvenstvo. Prijave obetajo odlično dirko, ki pa bo najbrž tudi precej dolga. Prvi favorit je Italijan Christian Merli, v ospredju pa bo predvsem troboj Bubniča, Grudnika in Dovjaka za zmago v slovenskem državnem prvenstvu.

To bo že 29. izvedba gorskohitrostne dirke v Ilirski Bistrici, ki jo je ekipa Mira Gardelina prvič organizirala leta 1995. Dirka je od leta 2007 del evropskega gorskega prvenstva, kar je najvišja raven te avtomobilske discipline. Zato so organizatorji, to je zadnja leta ljubljanska AK Olimpija (uradno tudi izvajalec prve dirke), prejeli kar 231 prijav. Prvo ime dirke bo evropski prvak Christian Merli (osella FA30), ki bo imel nekaj resnih tekmecev za zmago v skupni razvrstitvi.

To bodo predvsem Čeh Petr Trnka (norma M20 FC), Joseba Iraola Lanzagorta (nova NP01), Renzo Napione (reynard 01L), Alexander Hin (osella FA30), Sebastien Petit (nova NP01-2) in še nekaj drugih hitrih voznikov. Med Slovenci bosta s športnima prototipoma vozila Vladimir Stankovič (osella PA21) in Mark Ivanov (wolf GB08 thunder).

Dirka se bo v soboto ob 8.30 začela s prvim uradnim treningom. Načrtovani so trije, a je vsaj tretji glede na veliko število prijavljenih tekmovalcev zagotovo vprašljiv. V nedeljo bo začetek prve vožnje ob 8. uri, začetek druge pa ob 13. uri.

Chrisitian Merli – prvi favorit dirke v Ilirski Bistrici. Foto: Gregor Pavšič

Karl Schagerl na najhitrejšem delu ceste proti Šembijam. Foto: WRC Croatia

Milan Bubnič je bil na domači dirki vedno zelo hiter in zanesljiv. Foto: Gregor Pavšič

Poleg najhitrejših formul in športnih prototipov bodo drugi vrhunec skrajno predelani klasični avtomobilski dirkalniki. Med temi izstopa Karl Schagerl (VW golf TFSI), pa tudi Ronnie Bratschi (mitsubishi lancer), Domagoj Pereković (mitsubishi lancer), Felix Pailer (lancia delta), Reinhold Taus (subaru impreza) in drugi.

Med Slovenci imata najbolje pripravljena dirkalnika Milan Bubnič (lancia delta) in Matej Grudnik (renault clio E1). Oba bosta tudi prva favorita za zmago v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva.

Anže Dovjak vodi v skupnem seštevku za DP. Foto: Gregor Pavšič

Vodilni v skupnem seštevku po štirih dirkah je vse hitrejši in ob tem še zelo zanesljiv Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), lanski mladinski gorski prvak in letos štirikrat drugi na dirkah za državno prvenstvo. Dovjak bo poskušal ogroziti Bubniča in Grudnika, kar bo na progi z več pospeševanji iz nizkih proti visokim hitrostim zagotovo težje kot na zadnji dirki v Podnanosu.

Eden vrhuncev dirke bo nastop Makedonca Igorja Stefanovskega (hyundai i30 TCR), ki v evropskem prvenstvu vodi v kategoriji I za avtomobile. Časi Stefanovskega bodo tudi odlično merilo za Dovjaka v podobnem avtomobilu, sodeč po lanskih predstavah pa tudi za Grudnika in Bubniča. Četrti Slovenec, ki se lahko vmeša v boj za najvišja mesta, je Matevž Čuden (porsche GT3).

V skupni razvrstitvi za EP ti avtomobili ne sodijo v isti razred. Grudnik sodi v razred 1, Bubnič s Čudnom v razred 2, Dovjak in Stefanovski vozita v razredu 3.

Video: Hitre vožnje z lanske dirke v Ilirski Bistrici

Aleš Prek (honda civic). Foto: WRC Croatia

Prek tudi za vrh Razreda 5 v skupni razvrstitvi

Največ prijavljenih tekmovalcev prihaja iz Slovenije. Med naštetimi je še več zanimivih imen. Teo Čekada (škoda octavia) prvič z novim turbomotorjem, vedno hitra Sanja Smrdelj z yugom, ki ga poganja motor lancie delte, pa nato domačin Boštjan Baša (renault clio RS). Ta bo edini slovenski predstavnik v Razredu 4.

Na dirko spet prihaja Aleš Prek (honda civic), ki bo napadal vrh evropske razvrstitve Razreda 5. V njem bo tudi številčna slovenska zasedba. Prek je prvi favorit, v ozadju pa bo tudi boj za vrh skupnega seštevka državnega prvenstva. V njem najbolje kaže Klemnu Trčku (renault clio RS) v razredu 5a in njegovemu sinu Nejcu Trčku (MG ZR 105) v razredu 5b. V pokalu Twingo lansko zmago brani Miha Fabijan.

Svojevrstna paša za oči pa bodo za obiskovalce tudi starodobna vozila, ki se bodo prav tako pomerila za točke evropskega prvenstva. Med njimi je več starih dirkalnikov in športnih prototipov in formul. Matjaž Korošec (BMW 325i), Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe) in Domen Popek (fiat X19) so med slovenskimi tekmovalci tisti z najvišjimi rezultatskimi ambicijami.