Česa takega na tej osupljivi cesti še niso izvedli #video

To je ena najbolj spektakularnih in tudi nevarnih cest na svetu, ki je zato za promet tudi zaprta. Po njej proti vrhu in znamenitim Nebeškim vratom vozijo le avtobusi. Jeseni bo po njej vozil Volkswagnov električni prototip I.D. R, rekorder gorske dirke Pike's Peak v ZDA.