Cena je osupljiva: najmočnejši serijski avto na svetu #foto

Lotus je avtomobilska znamka z 71-letno tradicijo, toda evija je po daljšem obdobju njihov prvi model. Britanci so se odločili za povsem električni pogon, ki ga sestavljajo štirje elektromotorji s sistemsko močjo skoraj dva tisoč 'konjev' in 1.700 njutonmetrov navora, baterijski sklop pa ima kapaciteto 70 kilovatnih ur.

Odlični pospeški, a dolgo časa ga po dirkališču ne bodo vozili

Doseg evije znaša po merilnem standardu WLTP 400 kilometrov. Pri Lotusu strankam obljubljajo, da bodo lahko s polno močjo ta električni superšportnik po dirkališču vozili (ne da bi se zmanjšala moč) približno sedem minut.

Avtomobil ima maso 1.680 kilogramov. Do 100 kilometrov na uro pospeši v manj kot treh sekundah, najvišja hitrost znaša več kot 320 kilometrov na uro, trdijo pri Lotusu. Tudi vmesni pospeški so osupljivi. Od 200 do 300 kilometrov na uro pospeši v manj kot štirih sekundah.

Električni superšportnik ne bo poceni. Brez vključenega davka bo stal slabih 1,9 milijona evrov, izdelali pa jih bodo le 130. Kdor bi ga želel naročiti, bi moral nakazati 250 tisoč funtov (277 tisoč evrov) predplačila.

Z električnim superšportnikom so med prvimi

Lotus je sicer prvi med uveljavljenimi avtomobilskimi proizvajalci (Ferrari, McLaren, Porsche, Aston Martin …), ki so izdelali povsem električni superšportni avtomobil. Take že imata novodobna proizvajalca kot sta hrvaški Rimac in kitajski NIO, prav tako so električni superšportnik razkrili pri italijanski Pininfarini.

Foto: Lotus

